Peliarvostelu: Microsoft Flight Simulator on lentointoilijan pakkohankinta – onko siitä iloa tavalliselle pelaajalle?

Todetaan tätä heti kättelyssä. Elokuun lopussa Windowsille ilmestynyt Microsoft Flight Simulator, epävirallisemmin Flight Simulator 2020, on pakkohankinta jokaiselle lentosimulaattoreista kiinnostuneelle pelaajalle. Se on parasta, mitä peligenrellä on tällä hetkellä tarjota.

Mutta millainen peli se on heille, jotka eivät simulaattorilentämiseen ole aiemmin tutustuneet? Vastaus on monimutkaisempi.

Hyvää

Komeat ja realistiset maisemat

Lentämisen asetukset helposta ultrarealistiseen

Vain taivas on rajana

Huonoa

Kova hinta

Vaatii koneelta paljon

Pitkät latausajat ja bugit

Joystick lähes pakollinen

Aloittelijoiden onneksi alkuun ja ilmaan pääsee nopeasti. Reilun puoli tuntia kestävän, kahdeksanosaisen lentoharjoittelun päätteeksi pelaajalla on valmiudet itsenäiseen lentämisen opetteluun. Siihen saa halutessaan uppoamaan kymmeniä ellei satoja tunteja, sillä jokainen lennettävissä oleva kone on erilainen.

Puhutaan tosiaan valmiudesta, sillä vaikka koneen saakin ilmaan melko vaivattomasti, on sujuva ja tasainen lentäminen opettelun takana. Onneksi pelin konevalikoimasta löytyy myös varsin yksinkertaisia pienkoneita, joilla lentely ja maisemien tutkiminen onnistuu melko kivuttomasti. Lista kaikista pelin lentokoneista lytyy jutun lopusta.

Halutessaan koneen ohjaamisesta voi tehdä hyvinkin todentuntuista. Silloin nappuloita riittää painettavaksi.­

Aloittelevan lentäjän kannalta helpotusta tuo myös se, että pelin automatiikkaa voi säätää hyvin asetuksista hyvin laajasti. On mahdollista sukeltaa suoraan syvään päähän – ultrarealistiseen lentokokemukseen – jolloin koneen ohjaamon nappeja ja nupikoita saa olla painamassa toden teolla. Toisessa äärilaidassa pelaajan tehtäväksi jää lähinnä koneen ohjaaminen ja lentokorkeuden säätäminen.

Pelikokemus paranee ja helpottuu huomattavasti, jos pelaajalla on käytössään joystick. Pelkällä hiirellä ja näppäimistöllä lentäminen on hankalaa ja koneen liikkeitä on vaikea hahmottaa.

Lääniä riittää koko maapallon verran. Maisemat, maastot ja kaupungit on mallinnettu komeasti. Rakennukset, kadut ja muutkin paikat ovat suurin piirtein siellä missä pitääkin, mutta tekstuurit ovat melko sattumanvaraisia. Huomattavimmat maamerkit on kuitenkin huomioitu ja ne näyttävät pääosin siltä kuin pitääkin.

Esimerkiksi Helsingin yläpuolella kiertelevä lentäjä todella tunnistaa kaupungin Helsingiksi ja pidemmällä lentomatkalla kohti Oulua nähdään tuttuja pikkupaikkakuntia ja aamuauringossa kimaltavia järviä. Jos oma kotitalo on rakennettu reilusti ennen pelin julkaisua, sekin löytyy suurella todennäköisyydellä paikaltaan. Tuttuja paikkoja pääsee helpoiten tutkimaan kopioimalla koordinaatit vaikkapa Googlen karttapalvelusta ja syöttämällä ne suoraan peliin.

Lentosäänkin voi halutessaan valita tosielämän vuorokaudenajan mukaan.

Pienkoneilmailua Helsingin yllä.­

Realistisuus näkyy myös siinä, että peli vaatii koneelta reilusti tehoja toimiakseen komeimmillaan. Toiseksi sama näkyy ladattavan paketin koossa ja hinnassa. Pelkästään pelin päivitysten koko nousee kymmeniin gigatavuihin ja odottelua on luvassa. Toisaalta, saahan sitä oikeillakin lentokentillä tottua odotteluun.

Valitettavasti pelissä on muitakin ongelmia. Tehokkaallakin koneella latausajat voivat välillä venähtää pitkiksi ja vielä vähän julkaisun aikaan pelissä oli useita peli-ilon riistäviä bugeja. Esimerkiksi ensimmäistä harjoituslentoa ei päässyt googlaamatta läpi, sillä bugin vuoksi peli ei kertonut ollenkaan, mitä pienkoneen puikoissa keikkuvan kapteenin tulee tehdä. Myös pelin toistuva kaatuminen nostaa kynnystä jatkaa lentämistä.

Jos ja kun vioista päästään yli, riittää Microsoft Flight Simulatorissa pelattavaa käytännössä loputtomiin. Kasuaalipelaajan kannattaa kuitenkin yrittää päästä kokeilemaan peliä ennen ostopäätöksen tekemistä, sillä vaikka lentämisen riemu löytyykin hetkessä, se ei välttämättä kestä paria viikkoa pidempään.

Microsoft Flight Simulatorin lentokoneet Airbus A320neo

Boeing 747-8 Intercontinental

Cessna Citation CJ4

Aviat Pitts Special S2S

Beechcraft Bonanza G36

Cessna 152

Cessna 172 Skyhawk (G1000)

Cub Crafter X Cub

Diamond DA40NG

Diamond DA62

EXTRA 330LT

Flight Design CTLS

ICON A5

JMB VL-3

Robin Cap10

Robin DR400/100 Cadet

Zlin Savage Cub

Beechcraft King Air 350i

Cessna 208 B Grand Caravan EX

Daher TBM 930 Vain Deluxe ja Premium Deluxe-versiossa: Beechcraft Baron G58

Cessna 152 Aerobat

Cessna 172 Skyhawk

Diamond DA40 TDI

Diamond DV20 Vain Deluxe-versiossa: Boeing 787-10 Dreamliner

Cessna Citation Longitude

Cirrus SR22

Pipistrel Virus SW121

Zlin Shock Ultra