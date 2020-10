Koronavilkku saa risuja suomalaisilta: ”Altistunut ehtii sairastumaan, ennen kuin saa tiedon, että on altistunut”

Suomalaiset kertovat tilanteista, joissa Koronavilkku ei ole hälyttänyt ja jäljityspuhelu on jäänyt tulematta.

Koronavilkku-sovellus ja jäljityksen toimivuus puhuttaa suomalaisia. IS on saanut useita yhteydenottoja Koronavilkun käytännön ongelmista.

Nimettömänä pysyttelevä nainen kertoo tilanteesta, joka sai alkunsa hääjuhlassa. Kutsutaan naista tässä artikkelissa nimellä ”Maija”.

Maija oli kutsuttu miehensä kanssa häihin eräänä alkusyksyn lauantaina. Juhlat sujuivat mukavissa merkeissä, eikä rakkaudentäyteisessä juhlassa ollut viitteitä koronaviruksen läsnäolosta.

Kului tasan viikko. Maija kokoontui lauantaina runsaan kymmenen hengen ystäväporukalla viettämään yhteistä aikaa. Naurua, halailua, ilonpitoa - valoa koronavuoden keskelle.

Sunnuntaina, kahdeksan päivää häiden jälkeen Maija sai lähipiiristään tiedon, että hääjuhlaan oli osallistunut koronapositiivisia henkilöitä. Maija ja hänen miehensä olivat molemmat ladanneet Koronavilkun, mutta kummankaan puhelin ei ollut missään vaiheessa hälyttänyt altistumista.

Kun Maija ystävän kertoman jälkeen sai kuulla hääjuhlassa levinneestä koronasta, hän päätti avata Koronavilkun. Sovelluksessa odotti tieto altistumisesta.

– En saanut tästä erikseen ilmoitusta, vaan menin Koronavilkkuun muuten vaan katsomaan, kun kuulin ystävältäni tästä tapauksesta. Mieheni, joka oli häissä myös mukana ei ole vielä tähän päivään mennessä saanut mitään ilmoitusta. Puhuimme häissä kuitenkin tismalleen samoille ihmisille.

Hän suuntasi välittömästi maanantaina koronatestiin. Positiivinen testitulos tuli torstaina. Maija kertoo saaneensa koodin Koronavilkkuun perjantaina.

– Tälläkin hetkellä noin 30 prosenttia kaveriporukastani ei ole saanut minkäänlaista ilmoitusta koronasovellukseensa. Loput ystäväni saivat ilmoituksen lauantaina tai sunnuntaina.

Maija kauhistelee prosessin hitautta.

– Paremmin tässä tieto on kulkenut, kun kaverit ovat keskenään soitelleet. Jos en itsekään olisi heti tiedon saatuani ilmoittanut eteenpäin, niin toistakymmentä ystävääni olisivat voineet tietämättään levittää virusta taas eteenpäin.

Maija kertoo, että hänen ystävänsä ovat olleet karanteenissa ja käyneet testeissä. Koronavirus ei ole tarttunut Maijasta eteenpäin, sillä ystävien testitulokset ovat olleet negatiivisia.

– Huonoa tässä Koronavilkussa on myös se, että sovelluksesta ei näe päivän tarkkuudella, milloin on altistunut. Jos sovelluksen avaa satunnaisesti ja huomaa altistumisilmoituksen, niin et tiedä milloin 14 vuorokauden aikana olet virukselle altistunut.

Myös jäljityspuhelut saavat Maijalta risuja.

– Nämä jäljityspuhelut ovat olleet mielestäni erittäin kyseenalaisia. Minä ja kaverini olemme saaneet useampia puheluita. Yleensä soittajat ovat puhuneet todella huonoa suomea ja he ovat ensimmäisenä inttäneet henkilötunnustani. Tuli olo, että onko kyseessä huijauspuhelu.

Maija sai sovelluskoodin vasta kolmannen puhelun jälkeen, vuorokausi positiivisesta testituloksesta.

– Nämä minulle soitetut useat puhelut jättivät kyllä melko sekavan vaikutelman.

Tällä hetkellä Maijan vointi on hyvä. IS on nähnyt positiivisesta koronavirustuloksesta kertovan viestin.

– Viime viikolla kolme päivää oli aika flunssaisia. Mutta pakko sanoa, että on pahempiakin tauteja ollut. Haju- ja makuaistit menivät myös kolmeksi päiväksi, mutta nyt voin jo hyvin.

”Maija” altistui koronavirukselle hääjuhlassa.­

Yhdeksän päivää

Kokemuksistaan kertoo myös pääkaupunkiseudulla asuva Ari. Hänen alaikäinen tyttärensä altistui koronavirukselle syyskuun loppupuolella. Jäljittäjä otti yhteyttä kuitenkin vasta lokakuun alussa.

Altistumisesta oli kulunut yhdeksän päivää.

– Jäljittäjä oli todella asiallinen ja puhelu oli hyvä. Se, että puhelu tuli yhdeksän päivää altistumisen jälkeen, on suoraan sanottuna kauheaa ja huolestuttavaa.

Ari kertoo, että hänen tyttärensä altistui koronavirukselle koulussa. Sairastuneelta saatujen tietojen mukaan sairastunut olisi syöttänyt koodin koronavilkkusovellukseen.

– Minäkin luotin Koronavilkkuun kuin kiveen, mutta nyt koko vilkulta meni pohja. Altistumisesta on kulunut lähes kaksi viikkoa, eikä tyttären puhelin ole vieläkään ilmoittanut altistumisesta.

– Periaatteessa altistunut ehtii sairastumaan, ennen kuin saa tiedon, että on altistunut, Ari toteaa.

Hänen tyttärelleen ei ole tullut oireita, eikä hän ole käynyt koronatestissä. Arin käsityksen mukaan koululuokka olisi säästynyt tartunnalta.

Hän on vahvasti sitä mieltä, että jäljitystoiminta pitäisi saada nopeammaksi ja siihen pitäisi panostaa.

– Jos meidänkin tapauksessamme jäljittämiseen menee yhdeksän päivää, niin olisi siinä vielä tsemppaamista. Tyttäreni oli kuitenkin aktiivisesti menossa koko ajan ja hän olisi voinut tuona aikana itse altistaa ja levittää tautia eteenpäin.

Puskaradio kertoi

Koronavilkun ja jäljittämisen ongelmat on havaittu myös Varsinais-Suomessa. IS:lle tilanteestaan kertonut nainen haluaa pysyä tunnistamattomana. Kutsutaan häntä tässä tapauksessa nimellä ”Liisa”.

Liisan Vaasassa opiskeleva poika matkusti syyskuun viimeisenä tiistaina Varsinais-Suomeen tapaamaan perhettään. Keskiviikkona poika sai opiskelijapuskaradion kautta tiedon, että hän on mahdollisesti altistunut koronalle vaasalaisessa yökerhossa.

– Kun pojan piti palata takaisin Vaasaan, totesimme, että hän ei voi käyttää julkisia kulkuneuvoja altistumisen vuoksi. Minä lähdin viemään hänet lauantaina takaisin opiskelupaikkakunnalleen.

Liisan pojalla oireet alkoivat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, Liisalla taas sunnuntaina illalla.

– Poika kävi maanantaina testeissä ja sai keskiviikkona positiivisen tuloksen. Minä kävin tiistaina testissä, ja sain positiivisen testituloksen torstaina.

Liisa ihmettelee sitä, että hänen poikansa Koronavilkku ei ole missään vaiheessa ilmoittanut altistumisesta, eikä jäljityspuheluakaan ole soitettu.

Liisan sovellus sen sijaan hälytti vuorokausi sen jälkeen, kun poika oli syöttänyt saamansa koodin.

– Mielestäni vuorokauden viive on melko pitkä. Ihminen ehtii vuorokaudessakin tekemään paljon asioita ja tapaamaan useita ihmisiä. Minusta sovelluksen pitäisi tunnin tai parin sisään ilmoittaa altistumisesta.

Liisa pohtii, että mikäli hänen poikansa ei olisi puskaradion kautta saanut tietoa, he olisivat molemmat voineet tietämättään altistaa ja tartuttaa ihmisiä tuon muutaman päivän aikana.

– Nyt kun onneksi tällainen tieto tuli jotain kautta, osasimme heti varautua ja vetäytyä karanteeniin.

Liisa kertoo, että hänellä tauti alkoi voimakkaalla päänsäryllä.

– En ole elämässäni sellaista päänsärkyä kokenut. Seuraavana päivänä tuli tunne, kuin joku olisi sytyttänyt keuhkoni tuleen. Siitä vuorokauden sisään tuli lihasvoimattomuus.

Kuumetta ei Liisalla tai hänen pojallaan ole ollut. Seitsemän hengen suurperhe odottaa nyt, miten virus leviää perheenjäsenissä.

– Sitä mukaa kun tulee oireita, mennään testeihin.