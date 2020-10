Windows 10:n uudistuksesta on iloa ssd-levyn omistajille

Windows osaa tulevaisuudessa tarkkailla ssd-levyn kuntoa – jos kyseessä on oikean tyyppinen massamuisti.

Ssd-levyt ovat merkittävästi kiintolevyä nopeampia, eikä niissä ole mekaanisia kuluvia osia. Silti niilläkin on rajallinen elinikä.­

Nopeat ssd-levyt ovat pitkälti syrjäyttäneet perinteiset kiintolevyt tietokoneista. Windows 10 on saamassa ominaisuuden, josta on merkittävästi iloa levyn omistajalle. Pian käyttöjärjestelmä osaa antaa ennakkovaroituksen, jos levy on hajoamassa, kertoo Techspot.

Ominaisuus on mukana Windows 10:n ennakkoversiossa, jota on jaeltu Windows Insider -testiohjelmaan osallistuneille. Jos levyn kunto antaa aihetta epäilyksiin, käyttöjärjestelmä antaa varoituksen ja kehottaa käyttäjää varmuuskopioimaan tärkeät tiedostot. Varoituksessa annetaan arvio prosentteina levyn jäljellä olevasta elinajasta.

Ominaisuus on tärkeä, sillä rikkoutuessaan ssd-levy kuolee yleensä kokonaan, jolloin tietojen pelastaminen siltä voi olla hyvin vaikeaa.

Ominaisuus koskee nykymuodossaan ainoastaan uudella NVMe-protokollalla varustettuja ssd-levyjä. Tiedossa ei ole, otetaanko vanhemmat s-ata-pohjaiset ssd-levyt ominaisuuden piiriin myöhemmin.

Uudet Windows 10:n ominaisuudet tulevat ensin käyttöjärjestelmän Insider Build -testiversioihin. Ne tuodaan osaksi varsinaista käyttöjärjestelmää yleensä puolivuotispäivitysten yhteydessä.

Windowsissa on pitkään ollut työkalu kiintolevyjen kuntotarkistukseen. Windows 10:ssä on Chkdsk-niminen apuohjelma ja sen edeltäjissä oli Scandisk.

Vaikka Windows 10 saakin uuden ominaisuuden, varmuuskopioinnista tulisi aina pitää huolta laiterikkojen ohella myös kiristysohjelmien varalta. 3-2-1-varmuuskopiointisysteemi antaa hyvän turvan molempia vastaan.

Microsoft julkaisi taannoin myös sovelluksen, jolla voi palauttaa poistettuja tiedostoja ssd- ja kiintolevyltä. Ohjelman käyttöliittymä on kuitenkin 90-lukulaisen karu.