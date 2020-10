YouTube maksaa kaikkein kehnoimmin – uusi sopimus korvauksista suomalaisartisteille

Teosto kertoo entistä kattavammasta sopimuksesta YouTuben kanssa, mutta ei paljasta juurikaan yksityiskohtia. Googlen omistama videopalvelu tunnetaan musiikin suoratoistopalveluihin verrattuna kehnoista korvauksistaan musiikintekijöille.

Suomalaisten musiikintekijöiden etujärjestö Teosto kertoo uudesta sopimuksesta Googlen YouTube-videopalvelun kanssa. Lokakuun alussa voimaan astuneen sopimuksen myötä suomalaiset säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikkikustantajat saavat jatkossakin korvauksia silloin, kun heidän musiikkiaan julkaistaan ja kuunnellaan YouTubessa.

Teosto ei tällä kertaa neuvotellut sopimusta suoraan YouTuben kanssa, vaan asialla oli Suomen, Norjan ja Tanskan tekijänoikeusjärjestöjen yhteisyritys Polaris Hub.

Sopimus korvaa maiden aiemmin tekemät paikalliset sopimukset ja kattaa YouTube-käytön paitsi kotimarkkinoilla, nyt myös kansainvälisillä markkinoilla Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja suuressa osassa Aasiaa.

Teosto on aiemmin ollut riidoissa YouTuben kanssa riittämättömiksi katsotuista korvauksista. Kolme vuotta sitten tilanne kärjistyi siihen, että YouTube pimensi suomalaista musiikkia suomalaisilta käyttäjiltä.

Edellinen sopimus saavutettiin kiistan päätteeksi vuonna 2017. Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen kuvaa nyt käytyjä neuvotteluja pitkällisiksi, mutta ei paljasta, onko nyt voimaan astunut sopimus tekijöille entistä parempi, huonompi, vai samanlainen.

– Tärkeintä meille on, että pyrimme aina asiallisiin, kohtuullisiin ja reiluihin korvauksiin musiikin käytöstä missä tahansa jakelukanavassa. Pyrimme siihen, että palvelun merkitys ja merkityksen kasvu huomioitaisiin sopimusrintamalla. Sopimuksen luottamuksellisuussyistä en sen enempää pysty yksityiskohtiin menemään, Salminen vastaa.

Salmisen mukaan uusi sopimus heijastelee YouTuben kasvanutta merkitystä. Hän ei kerro, kauanko uusi sopimus on voimassa. Teoston nykyisiä suhteita YouTubeen toimitusjohtaja kuvaa asiallisiksi.

Teoston Risto Salmisen mukaan suomalaisartistit saavat jatkossa rahansa aiempaa nopeammin YouTubelta. Korvauksien suuruutta hän ei paljasta.­

– On totta, että historiassa on Suomenkin markkinoilla koettu aineistojen alasottoja. Niitä ei voida aina välttää. Suhteemme musiikin käyttäjiin, kuten YouTubeen, on kuitenkin ammattimainen liikesuhde, ja pyrimme kestävään yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa, Salminen asettelee.

Entä onko yhteissopiminen Polaris Hubin kautta hyvä asia Suomen kannalta? Onko joku maista enemmän voittaja kuin toinen?

– Ei tässä sellaisia asetelmia ole syntynyt. Uuden sopimuksen etu kotimaisille oikeudenomistajille on, että se kattaa nyt myös muita markkinoita kuin pelkästään Suomen.

Tarkoittaako tämä entistä laajempi sopimus kuitenkin sitä, että tekijät saavat sen myötä entistä enemmän rahaa?

– Ainakin se tarkoittaa sitä, että meillä on parempi näkymä siihen, miten suomalaista musiikkia kulutetaan maailmalla YouTube-palvelun kautta. Koska sopimus lisäksi kattaa musiikin käytön kansainvälisillä markkinoilla, väliportaita on vähemmän ja rahat kotimaisille oikeudenomistajille tulevat suoremmin ja nopeammin. Toisaalta koska sopimus kattaa laajemman alueen kuin aiemmin, sen vertailtavuus aiempiin sopimuksiin on vaikeaa.

YouTube on maksanut niukasti

Polaris Hub on aiemmin neuvotellut sopimukset myös Facebookin, Instagramin, SoundCloudin ja Spotifyn kanssa.

YouTube on ollut yksi vähiten korvauksia maksavista suoratoistopalveluista. Digital Music Newsin tälle vuodelle päivitettyjen lukujen perusteella YouTube maksaa tekijöille vain murto-osan striimiä kohden esimerkiksi Spotifyyn verrattuna. Eniten maksaa Napster, sen jälkeen tulevat Tidal, Apple Music, YouTube Musicilla korvautuva Google Play Music, Deezer, Amazon Music, Spotify ja Pandora Premium.

Alun perin videopohjainen YouTube ja YouTube Music ovat kaksi eri asiaa, joista jälkimmäisen korvaustaso on linjassa muiden suoratoistopalveluiden kanssa.

Teoston Risto Salminen ei halua nimetä parhaimpia maksajia tai asettaa YouTubea mihinkään järjestykseen niiden kanssa. Hänen mukaansa YouTuben toimintalogiikka poikkeaa esimerkiksi Spotifysta, mikä tekee vertailusta vaikeaa.

Lisäksi on todennäköistä, että sopimukseen liittyy vaitiolopykälä. Näin oli asioista viimeksi kaksi vuotta sitten sovittaessa.

YouTube on vain osa potista, jonka Teosto kerää verkkopalvelujen käyttämästä musiikista. Viime vuonna Teosto keräsi online-alueelta korvauksia yhteensä 9,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 8,9 miljoonaa euroa. Korvausten kasvu liittyy pitkälti videoiden suoratoistopalveluihin, kuten Netflix tai HBO, joissa esitetään muun muassa elokuvien ja tv-sarjojen musiikkia.

Radio ja televisio olivat edelleen tärkeimpiä tulonlähteitä musiikin tekijöille ja kustantajille.