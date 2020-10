Timanttinen pelikattaus: Toimintapeli vailla vertaa, helmi 18 vuoden takaa...

Vuosi lähestyy loppuaan, mikä näkyy uusien pelijulkaisuiden kovenevassa kilpailussa. IS nosti parhaat esiin, eikä laadusta ja vaihtelusta ole pulaa.

Lokakuinen neljän huippujulkaisun kimara on tällä kertaa erityisen maukas.­

Lokakuun pelitärpit tarjoavat kutkuttavan kattauksen sekä uutta että vanhaa. Tarjolla on laadukasta skeittausta, intohimoista luolatutkimusta, nippu parasta Mariota ja unohtumaton pako manalasta.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Uusintaversiot eivät ole aina maininnan arvoisia, mutta tämä ei jää väliin. Vanhasta annista liki tunnistamaton Tony Hawk's Pro Skater 1+2 on yllättäen viime aikojen näyttävimpiä ja antoisimpia pelejä.­

(Kehittäjä: Vicarious Visions. Saatavilla: Pc, PS4, Xbox One.)

Joskus hyvän pelin tunnistaa heti, kun ohjaimen saa käsiinsä. Skeittipeli Tony Hawk's Pro Skater 1+2 on juuri sellainen tapaus. Liikkumisen iloa ja energiaa huokuva ohjaus on täydellistä. Eikä väliä nappaako skeittaus, tämä vie mennessään.

Peli pohjautuu Tony Hawk -sarjan kahteen ensimmäiseen osaan 20 vuoden takaa ja yhdistää niiden 19 kenttää yhdeksi peliksi. Skeittipuistoja ja kaupunkeja on tosin vaikea tunnistaa entisiksi, sillä grafiikka on viimeistä huutoa. Sulava ruudunpäivitys tekee temppuilusta myös nautittavampaa.

Ilahduttavasti Tony Hawk ja kumppanit nähdään vanhentuneina. Pelihahmon voi lisäksi valita liudasta nykypäivän huippuskeittaajia.

Uudistuksia voisi listata vaikka kuinka tuoreista biiseistä, tempuista, haasteista, netin moninpelistä ja kenttäeditorista alkaen. Mutta tässä tärkein: oli sarjaa pelannut aiemmin tai ei, tarjolla on ohittamaton, suorastaan sykähdyttävä pelikokemus.

Spelunky 2

Tässä on pirullisimpia pelejä hetkeen, mutta sitä ei päältä päin arvaisi. Seikkailu näyttää lystikkään leikkisältä, kun isopäinen sankari ratsastaa kalkkunalla ja kantaa eksyneitä mopseja turvaan.­

(Mossmouth. Pc, PS4.)

Mitä pohjalla piilee? Siinä kysymys, jonka perässä kaksiulotteinen toimintaseikkailu Spelunky 2 vaatii ylittämään itsensä kerta toisensa jälkeen. Kerrassaan murskaavan haasteen ottaa mielellään vastaan, koska peli on niin hyvä.

Idea on lähteä terhakkaalla aarteenmetsästäjällä tutkimaan sokkeloista luolastoa. Alue on jaettu kenttiin, joiden läpi on tarkoitus laskeutua alas asti. Helpommin sanottu kuin tehty, sillä onkalot kuhisevat vihollisia ja ansoja. Matkalla kannattaakin kerätä aarteita apuvälineiden ostamista varten.

Virheet ovat kohtalokkaita, sillä epäonnistuminen palauttaa aina alkuun. Peli ei neuvo missään, vaan kaikki opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Rauhallisuus ja sinnikkyys ovat tuiki tärkeitä.

Valtaisasta vaikeustasosta kumpuaa suurta palkintoa. Juju on siinä, että epäonnistumisen jälkeen peli luo maailmansa automaattisesti uudelleen. Näin seikkailu pysyy arvaamattomana ja kiinnostavana.

Super Mario 3D All-Stars

Hyväntuulinen kokoelma sisältää 3d-Mario-pelit vuosilta 1996–2007. Etenkin vesileikkeihin erikoistunut Super Mario Sunshine ilahduttaa, sillä se on saatavilla ensi kertaa 18 vuoteen.­

(Nintendo. Switch.)

Ensimmäinen Super Mario Bros. -tasohyppelypeli täytti juuri 35 vuotta. Juhlan tiimoilta Nintendo julkaisi kolme ensimmäistä 3d-Mariota yhdessä paketissa.

Ikivihreän kokoelman aloittaa Super Mario 64. Se ei ollut ensimmäinen 3d-tasohyppely, mutta se teki ensimmäisenä kaiken oikein. Peli sijoittuu toinen toistaan kekseliäämpiin kenttiin, joissa saa vipeltää sydämensä kyllyydestä.

Kesäisen kaunis Super Mario Sunshine vie Marion lomalle ja antaa käyttöön erikoisen vesisuihkurepun. Sen avulla putsataan graffiteja, kukistetaan vihollisia ja liidellään ilmassa. Välillä repun voi menettää, jolloin tunnelma tiivistyy.

Setin kruunaa satumainen Super Mario Galaxy. Siinä pelikenttänä on avaruus, jossa pienten planeettojen ympäri juostaan ja pompitaan. Tämä viimeistään osoittaa, miten moneksi Mariosta on.

Mestarilliset pelit nähdään kokoelmassa pienillä muutoksilla sellaisina kuin ne oikeasti olivatkin. Jokainen on kestänyt aikaa upeasti.

Hades

Hades tarjoaa monipuolista pelaamista, mutta vielä vakuuttavampaa on tarinankerronta. Pelissä Kreikan mytologian taruolennot osoittautuvat herkiksi ja mielenkiintoisiksi hahmoiksi.­

(Supergiant Games. Pc, Switch.)

Tällä kertaa tärpit ovat tavallistakin timanttisemmat. Mutta jos tasavahvasta annista nostaa yhden esiin, se on tämä. Hades on tapaus, jollaisia tulee vastaan ani harvoin.

Sivuttaisen ylävinkkelin toimintaroolipeli kertoo eriskummallisesta pakomatkasta. Tarinassa tuonelan jumalan Haadeksen poika haluaa karata kotoa. Matka manalasta veisi raikkaaseen ilmaan ja siellä odottavien Kreikan tarujen jumalten luokse.

Isä tekee kaikkensa, jotta poika jäisi kotiin. Hän laittaa hirviöarmeijansa sotajalalle. Vaikeutta piisaa, ja epäonnistumiset kuuluvat asiaan. Mutta siinä piilee niksi: omat töppäilyt avaavat tarinaa, joka osoittautuu yllättävän laajaksi ja koskettavaksi.

Kokonaisuus on huikea. Ohjaus on pikkutarkkaa, kamppailut syvällisiä ja hahmonkehitys kiehtovaa. Viimeinen niitti tulee tunnelmallisesta musiikista ja kauniista grafiikasta, joka on kuin suoraan sarjakuvista. Tästä puhutaan vielä pitkään.