Tällainen on uusi Chromecast – kaukosäädin ja yksi outo puute

Google paljasti Chromecast with Google TV -mediatoistimensa.

Uutta Chromecastia on kolmena väriversiona.­

Google esitteli keskiviikkoiltana Suomen aikaa uuden televisioihin kytkettävän Chromecast-mediatoistimensa. Uuden version nimi on Chromecast with Google TV, ja se tarjoaa enimmillään 4K-tarkkuuden kuvaa 60 ruutua sekunnissa. Muoto on vaihtunut edellissukupolven ympyrästä soikioksi.

Chromecast tuo tullessaan älytelevision ominaisuudet tai laajentaa niitä missä tahansa televisiossa, jossa on hdmi-portti. Näitä ovat muun muassa mahdollisuus videopalveluiden katselemiseen esimerkiksi mökin tai hotellihuoneen televisiossa.

Chromecast with Google TV tukee Dolby Vision- tekniikkaa kuvan laadun parantamiseksi ja Dolby-äänen siirtoa hdmi:n yli. Kuten jo osattiin odottaa, uusi Chromecast tulee erillisen kaukosäätimen kanssa.

Kaukosäädintä voi ohjata myös puheella eli se tuo tullessaan olohuonetta kuuntelevan mikrofonin. Kaukosäätimessä on oma nappinsa Google Assistant -virtuaaliavustajalle ja tietyille suoratoistopalveluille kuten YouTube ja Netflix.

Google kertoi tuovansa uuden Chromecastin myyntiin Yhdysvalloissa 49,99 dollarin hintaan. Ennakkomyynti alkoi Australiassa, Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Espanjassa ja Britanniassa. Varsinainen myynti alkaa näissä maissa 15. lokakuuta.

Suomesta ei vielä annettu mitään aikataulu- tai hintatietoja. Chromecastin aikaisemmat versiot ovat kuitenkin olleet täällä myynnissä.

Uudessa Chromecastissa on yksi merkittävä puute: Tuki yhtiön omalle Stadia-pelipalvelulle tulee vasta ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tuen puuttuminen julkaisun yhteydessä on outoa, sillä Stadiaa on voinut käyttää jo edellisen sukupolven Chromecast Ultra -versiolla.

Google TV.­

Google julkisti samalla uuden version Google TV -palvelusta, johon uuden Chromecast with Google TV -toistimen nimikin viittaa. Kyseessä on älytelevisioiden käyttöliittymä, joka tulee ensimmäisenä uuteen Chromecastiin.

Käyttöliittymä yhdistelee livelähetyksiä, striimauspalveluita ja sovelluksia. Monessa tapauksessa palvelut ovat maksullisia, eivätkä toimi ilman erillistä tilausta.

Google TV on yhteydessä hakukoneeseen kytkettyyn katselulistaan, eli netissä katsottavaksi merkatut elokuvat tulevat katseltavaksi Google TV -laitteelle.

Suurista televisiovalmistajista muun muassa Samsungilla ja LG:llä on omat käyttöjärjestelmänsä. Odotettavaa kuitenkin on, että moni älytelevisioiden valmistaja alkaa käyttää uutta Google TV:tä.