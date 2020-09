Hullujen Päivien verkkosivut nurin heti aamusta – raivo repesi

Stockmannin mukaan puolitoista tuntia kestäneet ongelmat johtuivat odotettua suuremmasta kävijämäärästä.

Tänään alkaneiden Stockmannin Hullujen Päivien verkkosivut kaatuivat heti aamusta, eikä verkko-ostoksia päässyt tekemään. Myynnin oli määrä alkaa verkossa kello 7.

Asiakaskommenttien perusteella osalle asiakkaista verkkokauppa ei toiminut lainkaan, toisilla taas ostoskori nollautui, sivut toimivat puutteellisesti tai lakkasivat toimimasta kesken ostosten teon.

Ilta-Sanomien havainnon mukaan sivut palasivat verkkoon puoli yhdeksältä.

Sinä aikana Stockmannin ja Hullujen Päivien Facebook-sivut ehtivät täyttyä sadoista vihaisista kommenteista.

– Ehdin pitkän jonotuksen jälkeen maksaa tuotteet, mutta en päässyt enää palaamaan "myyjän palveluun". Näin ollen ostoni ei ole ilmeisesti rekisteröitynyt palvelun tuottajalle..

– Ostoskori tyhjentynyt jo kahdesti! Eikä tallentanut mitään! Eikä pääse maksamaan, maksupalvelu ei ole saatavilla ilmoittaa vaan! Eikä hyväksy kanta-asiakaskorttia.

– Heti jysähti jumiin.. taitaa jäädä ostamatta.

– Ei kelvannu lasku, ei verkkopankki maksuksi. Sitten hävisi koko ostoskori.

– Uskomatonta. Ei mikään ihme, että Stockalla menee huonosti. Kuinka moni jaksaa tehdä ostokset uudestaan? Jää rahat saamatta.

– Kohta kaatuu varmaan Facebook Stokkan asiakaspalautteen takia.

– Stokkalla on ollut aikaa valmistautua 5kk sitten edellisen HP ongelmien, joten toistuva ongelma on sääli. Varmaan korjaajat tekevät parhaansa, mutta se valmistautuminen, vähän kuin Suomi Talvisotaan. Amazon ei ole kaatunut Black Friday -ostosryntäyksestä.

– Onneksi samat tuotteet löytyvät muualta. Onnea vaan yritykselle pelastaa yritys konkurssilta!

– Tunnin yritin ostaa/maksaa ostoksia ja sitten kaatui sivusto. Ehkäpä ne ostokset saa hommattua muualtakin!!!

– Tsemppiä Stockmannin hullutpäivät verkkokaupasta vastaavalle! Taitaa olla aika huono päivä.

Stockmannin digitalisaation ja liiketoiminnan kehityksen johtaja Mika Repo sanoo Stockmannin olevan pahoillaan ongelmista ja siitä, että asiakkaat joutuivat odottamaan ostoksille pääsyä.

– Syy on suoraviivainen. Olimme varautuneet merkittävään kävijämäärän kasvuun, mutta kontaktien määrä ylitti moninkertaisesti kaikki odotukset. Siitä aiheutui teknisiä ongelmia.

Paljonko sivulle oli yrittäjiä?

– Emme tarkkoja lukuja anna ulos.

Miten on mahdollista, että monen vaihtaessa korona-aikana paikan päällä ostamisen verkkoshoppailuun, tämä pääsi silti yllättämään?

– Kuten sanoin, valmistauduimme merkittävään kävijämäärän kasvuun. Teimme omat arviomme siitä, mitä kävijämäärän kasvu voisi enimmillään olla, mutta kaikki odotukset ylittyivät moninkertaisesti. Oli huomattava kasvu parhaimpaankin arvioon nähden.

Teillä oli asiakkaita, jotka ehtivät maksaa tuotteensa mutteivät pystyneet enää palaamaan kaupan sivuille. Heitä on pankki veloittanut, mutta ostos ei ole välttämättä rekisteröitynyt. Miten tällaisissa tapauksissa toimitaan?

– Asiakaspalveluun kannattaa olla yhteydessä. Mutta jos ostos on mennyt läpi, tuote kyllä tulee myöhemmin. Vaikka asiakas on saanut virheilmoituksen, ilmoitus johtuu siitä, että kauppa ei ole pystynyt enää vastaamaan. Eli jos maksutapahtuma on mennyt läpi, tilaus on kyllä mennyt läpi ja tuote tulee.

Entä sellaiset tapaukset kuten se, että asiakasnumero ei ole tallentunut?

– Jos asiakkaalla on joku epäilys, että jotain on jäänyt tapahtumatta tai virhe on tapahtunut, asiakaspalvelu auttaa aina.

– Tämä liittyy kuormaan, jonka määrä kasvaa hyvin nopeasti. Osta käyttäjistä on päässyt etenemään ostopolulla, mutta kuormaa on sen aikana tullut niin paljon, että virhetilanteita on alkanut tulla ostosprosessin aikana. Tämä on normaalia, kun kuormitus kasvaa nopeasti pienessä ajassa.

Onko teillä arviota siitä, miten suureen myynnin menetykseen tämä johtaa?

– Ei ole arviota. Mutta kun saimme kaupan uudestaan pystyyn, kauppa käy ennusteen mukaisesti kovaa vauhtia koko ajan. Todennäköisesti vaikutus tulee olemaan lopulta aika pieni.