Nyt on erilainen ilmaispeli: Lunastamalla saat rahanarvoisen edun

Epicin kauppaan saa 10 euron saldon, jos lunastaa ilmaiseksi muuttuneen Rocket League -pelin. Lisäksi tarjolla on toinen peli, joka on maksuton viikon ajan.

Epic Games Store -pelikauppa alkoi äskettäin tarjota suosittua autoilun ja jalkapallon yhdistävää Rocket League -peliä. Tämä tapahtui samassa yhteydessä, kun peli muuttui kaikilla tuetuilla alustoilla ilmaiseksi.

Jos pelin lunastaa Epicin kaupasta Windowsille 23. lokakuuta kello 18 mennessä, saa Epicin kauppaan 10 euron arvoisen kupongin. Sen voi käyttää kaupan muuhun sisältöön, kunhan ostettava sisältö on hinnaltaan vähintään 14,99 euroa.

Kuponki ei ole voimassa ikuisesti. Se tulee käyttää 1. marraskuuta mennessä. Sen kuitenkin saa, vaikka Rocket Leagueta ei varsinaisesti lataisi tietokoneelle. Riittää, että peli on rekisteröity tilillesi.

RollerCoaster Tycoon 3:ssa yritetään pärjätä huvipuistoyrittäjänä.­

Epicillä on tarjolla ilmaiseksi myös yksi normaalisti maksullinen videopeli. Kyseessä on huvipuiston rakentelupeli RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition. Sen normaalihinta on 19,99 euroa, mutta nyt sen voi lunastaa maksutta Windowsille torstaihin 1. lokakuuta kello 18 mennessä.

Pelejä varten tarvitset Epicin käyttäjätilin ja tietokoneelle asennettavan kauppaohjelman. Kummatkin ovat maksuttomia.