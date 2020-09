Näin käytät iPhonen uusia widgetejä ja piilotat sivukaupalla sovelluksia

Applen uusi iOS14-käyttöjärjestelmä toi iPhone-puhelimiin uusia ominaisuuksia.

Apple alkoi jakaa uutta iOS14-käyttöjärjestelmää noin viikko sitten, ja analytiikkayhtiö Mixpanelin mukaan se on ladattu jo noin kolmasosaan iPhone- ja iPad-laitteista.

Uusi käyttöjärjestelmä tuo ensimmäistä kertaa Android-puhelimista tutut widgetit myös Applen laitteisiin. Widgettejä pääsee lisäämään painamalla pitkään puhelimen näyttöä mistä tahansa kohdasta. Hetken kuluttua sovellusikonit alkavat täristä ja niiden yläkulmaan ilmestyy miinusmerkki, jota koskettamalla sovelluksia pääsee poistamaan.

Uuteen widget-valikkoon pääsee näytön oikean yläkulman +-näppäimestä.­

Widgetit sen sijaan löytyvät näytön oikean yläkulman + -merkkiä koskettamalla. Tällöin näytölle avautuu widgetien valikoima, joka ei ainakaan vielä ole kovin runsas. Näytölle voi valita esimerkiksi sovelluskuvaketta suuremman kellon tai vaikka useamman aikavyöhykkeen kellot samaan aikaan.

Valittavana on myös esimerkiksi erilaisia kalenterinäkymiä, uutisikkunoita, muistilistoja, säätila, valokuvia sekä muutamia muita.

Samasta widgetistä on yleensä kolme erikokoista versiota, ja sopivan version kohdalla lisääminen näytölle onnistuu yksinkertaisesti Lisää widget -näppäimestä.

Saman palvelun widgeteistä voi löytyä useampia vaihtoehtoja, mutta vain kolmea kokoa.­

Valittavissa olevat kolme kokoa eivät ole kovin käteviä kaikkiin tarkoituksiin. Esimerkiksi akkuwidget voi näyttää kaikkien puhelimeen bluetoothilla liitettyjen laitteiden latauksen. Ongelma on, että widget-ikkunassa on tilaa joko vain puhelimen akulle, tai sitten näkyvissä on paikat neljälle bluetooth-laitteelle, vaikka tarvetta olisi nähdä puhelimen lisäksi vain handsfree-kuulokkeiden lataus.

Sinänsä hyväkin widget ei ole kätevä, jos se vie liikaa tilaa.­

Widgetit eivät täysin tunnu korvaavan vanhoja sovelluskuvakkeita. Sovellukset aukeavat kyllä widgetiä koskettamalla, mutta toisin kuin esimerkiksi kalenterikuvake, ei kalenteri-widgetin yläkulmaan ilmesty punaista merkkiä saapuneen kalenterikutsun merkiksi.

Widgetejä voi siirtää ja poistaa samaan tapaan kuin tavallisiakin kuvakkeita, painamalla näyttöä pitkään.

Appeja voi piilottaa sivukaupalla

IOS14-käyttöjärjestelmään kuuluu myös appikirjasto, joka on Applen tapa järjestellä sovellukset automaattisesti kansioihin. Appikirjaston löytää puhelimesta pyyhkimällä näyttöä vielä kerran eteenpäin viimeisen itse järjestellyn sovellussivun jälkeen.

Ja jos sovellussivuja tuntuu olevan jo liikaa, niin iOS14 tarjoaa helpon keinon piilottaa niitä. Painamalla näyttöä pitkään pääsee jälleen muokkaus-tilaan. Tällä kertaa näpäytetään näytön alalaidan harmaalla korostettua viivaa.

Tästä aukeaa Muokkaa sivuja -valikko, josta voi poistaa näkyvistä sovellussivuja poistamalla väkäsmerkin sivun kuvan alta.

Tämä ei kuitenkaan poista itse sovelluksia. Näkyvistä poistetut sovellukset löytyvät edelleen puhelimesta joko sanahaulla tai appikirjaston kautta.

Kannattaa huomata, että sovellussivun poistamisen jälkeen puhelin tallentaa uudet ladatut sovellukset oletuksena suoraan appikirjastoon.