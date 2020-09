Uuden Xboxin ennakkomyynti alkoi – moni saattoi ostaa vahingossa väärän konsolin

Uuden Xboxin nimeäminen on ollut omiaan aiheuttamaan sekaannusta ja nyt pelot ovat ilmeisesti käyneet toteen, kertoo GamesRadar.

Vasemmalla oleva Xbox Series X on uuden konsoliperheen järeämpi versio. Oikealla on tehoiltaan ja joiltakin muilta ominaisuuksiltaan alempi Xbox Series S -konsoli.­

Microsoftin uuden Xbox Series X -pelikonsolin ennakkotilaus alkoi tiistaina.

Gamesradarin mukaan näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että moni on ostanut erehdyksessä väärän konsolin. Edellisen sukupolven konsoli on nimeltään Xbox One X ja sen myynti nousi eilen Amazonin verkkokaupassa jopa 747 prosenttia, eräs Twitter-käyttäjä huomasi. Siis samaan aikaan, kun Xbox Series X tuli saataville.

Luvuista ei voi päätellä varmasti syitä vanhan konsolin yllättävälle suosiolle. On myös epäselvää, liittyikö Xbox One X:ään joitakin tarjouskampanjoita, vai pysyikö sen hinta ennallaan. Ostoryntäys Xbox Series X:n saapumisen yhteydessä on joka tapauksessa vahva merkki siitä, että jotkut ostajat yksinkertaisesti erehtyivät – eivätkä välttämättä vieläkään tiedosta virhettään.

Jos virheitä on tapahtunut, monet osoittavat sormella Microsoftia. Uusien konsolien sekavaa nimeämistä on ihmetelty jo pitkään. Myös Digital Trends -uutispalvelu uskoo virheostoksia tapahtuneen. Sen mukaan tilannetta ei auttanut ennakkotilausten alkamista seurannut kaaos ostajien yrittäessä saada omansa.

Microsoftin omat verkkosivut eivät hetkittäin kestäneet kävijäryntäystä, kun taas Amazonin linkki konsolin myyntisivulle johti välillä virhesivulle, jossa oli kuvia koirista. Myös haku "Xbox Series X" tuotti Amazonissa tuloksia, jotka johtivat vanhan Xbox One X:n myyntisivulle.

On epäselvää, saavatko kaikki väärän ostoksen tehneet rahojaan takaisin. Amazon sallii väärän ostoksen palauttamisen 30 päivän sisällä toimituksesta. Mutta Amazonissa on paljon myös ulkopuolisten myyjien ilmoituksia konsolista ja heidän ehtonsa palautuksille voivat olla tiukemmat.

Kaksi versiota

Muita ongelmia voi aiheuttaa se, että uudesta Xboxista tulee saataville kaksi eri versiota: Täysiverinen Xbox Series X sekä tehoiltaan ja joiltakin muilta ominaisuuksiltaan alempi Xbox Series S.

Jos konsolia on hankkimassa lahjapakettiin, ostajan kannattaa tietää varmasti mitä lahjan saaja haluaa – tai minkälaisiin kuvan tarkkuuksiin perheen televisio edes kykenee.