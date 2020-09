Kaksi uutta Nokia-puhelinta julki – 5g-malli myyntiin maailmanlaajuisesti

Nokia-puhelimia tuottava HMD Global on julkistanut kaksi uutta puhelinmallia alle 200 euron hintaluokkaan.

Nokia 3.4 -puhelimessa on 6,39 tuuman HD+ -näyttö, jonka yläkulmassa on pyöreä kamera-aukko. Ram-muistia on versiosta riippuen 3 tai 4 gigatavua ja tallennustilaa 32 tai 64 gigatavua. Suorittimena on Qualcommin Snapdragon 460.

Takana on 13 megapikselin kamera, 5 megapikselin ultralaajakulma sekä 2 megapikselin syvyystunnistin. Etukamerassa on 8 megapikseliä.

Puhelimessa on myös kasvojentunnistus sekä sormenjälkitunnistin takakannessa.

Muun muassa EU-alueella myytävässä mallissa on myös nfc-yhteys. Puhelimesta löytyy 3,5 mm kuulokeliitäntä sekä usb-c-liitäntä. Akun koko on 4000 mAh.

Käyttöjärjestelmänä on Android 10, mutta se on HMD:n mukaan valmis seuraavaan Android 11 -versioon.

Nokia 3.4­

Puhelin tulee myyntiin lokakuun alussa noin 160 euron hintaan.

Noin 120 euron hintaisesta Nokia 2.4 -puhelimesta on syyskuun lopulta lähtien saatavilla kaksi versiota, toinen 2 gigatavun ram-muistilla ja 32 gigatavun tallennustilalla, ja toinen 3 gigatavun ram-muistilla ja 64 gigatavun tallennustilalla. Lisäksi puhelimessa on 512 gigatavun muistikorttipaikka. Prosessorina on MediaTek Helio P22.

Näyttönä on 6,5 tuuman HD+, jonka kuvasuhde on hieman tavallista pitkulaisempi 20:9. Akun koko on 4500 mAh.

Nokia 2.4­

Puhelimessa on 8 megapikselin takakamera ja 5 megapikselin etukamera.

Myös tähän malliin HMD lupaa Android 11- ja 12-versiot päivityksenä.

HMD Global esitteli jo maaliskuussa ensimmäisen 5g-puhelimensa, Nokia 8.3:n. Puhelimen maailmanlaajuinen myynti on nyt aloitettu. 64 gigatavun tallennustilalla laitteen hinta on noin 650 euroa ja 128 gigatavun tallennustilalla sata euroa enemmän.