Windows 10 -koneisiin tulossa syksyn suurin päivitys – tässä tärkeimmät muutokset

Windows 10 -järjestelmään on luvassa monia uudistuksia päivityksessä, jonka jakelun Microsoft aloittaa todennäköisesti lähiaikoina.

Microsoft on saanut valmiiksi seuraavan merkittävän Windows 10 -käyttöjärjestelmäpäivityksen, jota se alkaa jakaa käyttäjille todennäköisesti lokakuussa. Päivitys on jo etukäteen saanut haalean vastaanoton, esimerkiksi PCWorld-lehti nimittää sitä ”aneemiseksi”.

Nimittelystä huolimatta päivitys sisältää käyttäjälle näkyviä ja käteviä uudistuksia.

Näkyvimmästä päästä on käynnistysvalikon väritys, jonka voi yhä valita vaaleaksi tai tummaksi. Microsoft on kuitenkin poistanut valikosta mahdollisuuden käyttää niin sanottuja korostusvärejä ikonien taustalla, mikä voi tehdä vaaleasta valikosta entistäkin vaaleamman. Lisäksi ohjelmien ikoneita on hieman uusittu, ja uusimmalle ikonityylille on annettu nimi Fluent Design.

Lokakuun päivityksen mukana tulee pc-koneisiin myös uusittu Edge-selain. PCWorld nostaa käyttäjän kannalta kätevimmäksi muutokseksi uuden tavan käyttää alt-tab -näppäimiä. Nykyään näillä näppäimillä voi vaihtaa eri ohjelmien välillä, mutta Edge-selainta käyttäessä vaihtoehtoina on myös muutama edellinen käytössä ollut välilehti.

Muita selaimia, kuten Chromea tai Firefoxia käyttäessä tämä uusi ominaisuus ei kuitenkaan toimi.

Niin sanottuihin hybridilaitteisiin, joissa on irrotettava näyttö, tulee myös uusia asetuksia. Käyttäjät voivat päivityksen jälkeen tehdä muutoksia siihen, miten käyttöliittymä toimii, kun näyttö irrotetaan näppäimistöstä.

Oletuksena näyttö muuttuu tällöin tablet-tilaan, mutta käyttäjä voi myös muuttaa asetuksia niin, että ne ovat normaalin pc-tilan ja tablet-tilan välissä esimerkiksi tekemällä ikoneista helpommin kosketettavia. Esimerkiksi tehtäväpalkin sovellukset voivat asettua kauemmas toisistaan, mikä auttaa välttämään harhanäppäilyt.

Lokakuun päivitys parantaa myös kopiointia. Leikepöydälle on aiemmin voinut kopioida tekstiä ja verkkolinkkejä. Jatkossa myös kuvien ja html-sisällön kopiointi onnistuu.

Uusiin pc-laitteisiin on luvassa pieni parannus, joka näkyy niille käyttäjille, joilla on Xbox Live-tili tai jotka ovat yhdistäneet Android-puhelimensa Puhelimeni-toiminnolla tietokoneeseen. Näiden palvelujen linkit ilmestyvät tällöin oletuksena Windowsin tehtäväpalkkiin.