Älä missaa näitä – 3 huippupeliä ilmaiseksi viikon ajan

Epic Games Store lyö tiskiin kolme laadukasta peliä.

Pelejä ilmaiseksi viikoittain tarjoava Epic Games Store on laittanut tälle viikolle tarjolle muikean kokoelman pelejä.

Ensimmäinen on hakkeritoimintaseikkailu Watch Dogs 2. San Franciscoon sijoittuvassa kolmannen persoonan näkökulmasta kuvatussa pelissä taistellaan kyberuhkaa vastaan myös fyysisin keinoin. Pelaajan toimintakeinoihin kuuluu väkivallan ohella ympäristön hakkerointi. Pelin ikäraja on pegi 18, eli sitä ei saa luovuttaa alaikäiselle.

Ubisoft tarjosi peliä ilmaiseksi kesällä, mutta kompuroi teknisesti pahoin. Lukemattomat halukkaat eivät saaneet luvattua peliä lunastetuksi, eikä se onnistunut kaikilta toisella kerrallakaan. Nyt on mahdollisuus korjata vahinko, jos kuulut tähän joukkoon.

Millä taktiikalla ja kokoonpanolla illan peliin Heracles Almelota vastaan Hollannin ykkösliigassa? Näitä ja vastaavia päätöksiä pohditaan Football Manager 2020:ssa.­

Ilmaiseksi tarjotaan myös suurta suosiota nauttivan Football Manager -pelisarjan 2020 -versiota. Nimensä mukaisesti peli keskittyy jalkapallojoukkueen pyörittämiseen, ja on sohvajalkapallistille ehdottomasti tutustumisen arvoinen.

Football Manager on lisensoitu, eli siitä löytyvät aidot pelaajat ja joukkueet useammasta liigasta. Pelin ikäraja on 3 vuotta.

Stick it to the Man on surrealistinen ja hämmentävä seikkailu oudossa paperimaailmassa.­

Kolmas peli on erikoisempi tapaus. Stick it to The Man! Erinomaisia arvioita saanut peli on surrealistinen tapaus, jossa spagettiaivokätinen pelaaja lukee muiden hahmojen ajatuksia, ratkoo ongelmia ja muokkaa ympäröivää paperista maailmaa.

Kuulostaako oudolta? Se on. Pelin ikäraja on 12 vuotta.

Ilmaispelit ovat ladattavissa ensi viikon torstaihin kello 18 asti. Lataamiseen tarvitaan ilmainen Epic-tili ja asiakasohjelma. Kun pelit lataa ennen sitä, ne saa pitää itsellään. Huomaa, että Watch Dogs 2 edellyttää Epic-tilin lisäksi myös Ubisoftin käyttäjätiliä.