Windows-päivitys teki tepposet: Microsoft varoittaa sinisestä kuolemanruudusta

Windows 10:n viimeaikaiset päivitykset ovat aiheuttaneet vakavia ongelmia joillekin käyttäjille, Windows Latest kertoo. Nyt Microsoft tunnustaa ongelman – ainakin osittain.

Windowsin kaatumisesta kertova sininen kuolemanruutu eli blue screen of death on harvoin toivottu näky.­

Microsoft taistelee ongelmallisten Windows 10 -päivitystensä kanssa. Nyt yhtiö varoittaa niitä, jotka käyttävät viime tai tänä vuonna valmistettuja Lenovo ThinkPad -kannettavia. Viimeisen kahden kuukauden aikana julkaistut Windows-päivitykset voivat kaataa nämä koneet ja tuottaa virheilmoituksen, eli niin sanotun sinisen kuolemanruudun.

Microsoftin mukaan ongelma johtuu Windows-päivitysten, tietokoneen uefi-asetusten ja Lenovon Vantage-ohjelmiston riitelystä. Uefi tulee sanoista unified extensible firmware interface ja on uusissa tietokoneissa käytetty bios-perusohjelmiston vastine.

Microsoft ja Lenovo ovat korjaamassa ongelmaa. Sillä välin Microsoft suosittaa ongelmaisille uefi-asetuksiin menemistä ja siellä Enhanced Windows Biometric Security -asetuksen pois kytkemistä. Kokemattoman käyttäjän ei kuitenkaan tulisi koskea uefin tai biosin asetuksiin, jos hän ei ole varma tekemisistään. Tietokoneelle voi aiheuttaa entistä isompia ongelmia.

Toinen vaihtoehto on mennä Windowsissa sen päivitystyökaluun Windows Updateen ja poistaa sieltä toistaiseksi ongelmia aiheuttavat päivitykset.

Päivitysten poistaminen tapahtuu näin: Avaa Windowsin asetukset aloituspainikkeen alta löytyvästä hammasrattaasta. Sitten mene kohtaan Päivittäminen ja suojaus > Windows Update > Näytä päivityshistoria > Poista päivitysten asennus. Etsi haluttu päivitys ja klikkaa sitä hiiren kakkospainikkeella. Valitse Poista asennus.

Tässä ongelma on, että tavallisen käyttäjän voi olla vaikea tunnistaa päivitysten listasta ne, joiden poistamista tulisi kokeilla. Microsoft mainitsee tukisivullaan vain päivityksen KB4568831.

Lopuksi Windows Updaten päivitykset tulisi keskeyttää tilapäisesti. Voit painaa Windows Updatessa Lisäasetukset-kohtaa ja valita Keskeytä päivitykset -kohdasta, mihin saakka haluat päivitykset estää. Älä unohda tätä asetusta päälle, sillä päivitysten keskeyttäminen altistaa sinut lukuisille tietoturvauhkille.

Vaikka Microsoftin tukisivu koskee vain Lenovon ThinkPadeja, Windows Latest -uutispalvelun mukaan myös muiden tietokoneiden käyttäjiltä on kantautunut valituksia samasta ongelmasta. Myös näissä tapauksissa ohjeena on poistaa päivitykset ja keskeyttää Windows Update, kunnes korjaus ongelmaan on saatavilla.

