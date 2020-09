Microsoft avaa Tampereelle uuden toimipisteen, joka kehittää tulevaisuuden teknologioita.

Yhdysvaltalainen ohjelmisto- ja laiteyritys Microsoft kertoo perustavansa Tampereelle Surface-laitteistokehitykseen keskittyvän toimipisteen. Sinne palkataan aluksi 20–30 henkeä kehittämään uusia teknologioita Surface-tuoteperhettä varten.

Tiedotteen mukaan Tampereen tuotekehitystiimi keskittyy suunnittelemaan kamera-, kuvantamis-, elektroniikka- ja langattoman verkon ratkaisuja. Microsoft toivoo kehitystyön tekevän tulevista Surface-tuotteista sekä laitteistoltaan että ohjelmistoiltaan joukosta erottuvia.

Tuotekehitysyksikön vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Liisa Peltonen. Keskus tekee tiivistä yhteistyötä Microsoftin USA:n Redmondissa sijaitsevan Devices-tiimin kanssa.

– Haluamme luoda uusia mahdollisuuksia sekä Microsoftille että paikalliselle alueelle, ja rekrytoinnit Tampereen tuotekehitysyksikköön ovat parhaillaan käynnissä. Suomi on aina ollut innovaatioiden keskus, sanoo Microsoft Surfacen johtava tuotekehitysinsinööri Pavan Davuluri tiedotteessa.

Microsoftin Surface-mallisto on saanut markkinoilla verrattain hyvän vastaanoton. Siihen kuuluvat kannettavia tietokoneita ei ole suunnattu massamarkkinoille, mutta omassa hintavassa luokassaan ne nauttivat arvostusta.

Surface-malliston uusin edustaja, erikoinen puhelimen ja tietokoneen yhdistelmä Surface Duo, tuli myyntiin aiemmin syyskuussa.

Laitteessa kuitenkin arvelutti sen tekniikka, joka saattaa olla jo ilmestyessään osin vanhentunutta.

Microsoftilta on tulossa myös toinen kaksinäyttöinen laite nimeltä Surface Neo, jonka on määrä käyttää uutta versiota Windows 10 -käyttöjärjestelmästä. Laite on kuitenkin myöhästynyt aikataulustaan.

Microsoftin satsauksilla Suomeen on jossain määrin huono kaiku. Yhtiön seikkailut Nokian kanssa ja niitä seuranneet joukkoirtisanomiset ovat vielä tuoreessa muistissa.

Myös Huawei on satsannut tutkimustoimintaan Suomessa ja palkannut muun muassa ex-nokialaisia. Kiinalaisyhtiöllä on tutkimuskeskukset Helsingissä sekä Tampereella ja yhtiö on vakuuttanut jatkavansa Eurooppaan satsaamista Yhdysvaltain pakotteista huolimatta.