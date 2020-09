Applen uutuus sai Spotifyn takajaloilleen – yhtiöt sanasodassa

Spotify syyttää Applea markkina-asemansa väärinkäytöstä.

Spotifyn mukaan uusi Apple One -tuotepaketti kampittaa Applen tuotteiden kanssa kilpailevia palveluita.­

Apple julkaisi tiistai-iltana uusia laite- ja palvelutuotteita, joista yksi on useamman palvelun yhteen niputtava Apple One. Kyseessä on noin 15 euroa kuukaudessa maksava paketti, joka sisältää Apple Arcade -pelipalvelun, Apple TV+ -suoratoistopalvelun, iCloud-tallennustilaa ja Apple Music -musiikkipalvelun.

Julkistuksen jälkeen Spotify antoi lausunnon, jossa se syytti Applea hallitsevan markkina-aseman väärinkäytöstä, kertoo The Verge.

– Jälleen kerran Apple käyttää hallitsevaa asemaansa ja epäreiluja toimintatapojaan heikentääkseen kilpailijoiden asemaa ja heikentääkseen kuluttajien asemaa suosimalla omia palveluitaan. Pyydämme kilpailuviranomaisia toimimaan nopeasti Applen kilpailua jarruttavaan käytökseen. Jos siihen ei puututa, se aiheuttaa pysyvää vahinkoa kehittäjäyhteisölle ja vaarantaa vapautemme kuunnella, oppia, luoda ja olla yhteydessä toisiin, Spotify sanoi lausunnossaan.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Spotify syyttää Applea asemansa väärinkäytöstä. Spotify valitti EU:n kilpailuviranomaisille viime vuonna siitä, että Apple ottaa App Storessa kilpailevien musiikkisovellusten tuotoista 30 prosenttia, mutta tarjoaa omaa Apple Musiciaan samaan hintaan.

Apple sanoi vastineessaan tarjoavansa vaihtoehtoja kaikille omille palveluilleen. Apple Onen tarkoitus on niputtaa yhtiön tarjoamat palvelut yhteen edulliseksi ja yksinkertaiseksi kokonaisuudeksi. Asiakkaat, etenkin perheet, säästävät Applen mukaan rahaa, jos heillä on tilattuna palveluita ennestään.

Apple ei ole kertonut Apple Musicin tilaajamäärää yli vuoteen. Sillä oli kesäkuussa 2019 kaikkiaan 60 miljoonaa tilaajaa. Spotify ilmoitti viimeksi omia lukujaan tämän vuoden heinäkuussa, jolloin maksavia asiakkaita oli 138 miljoonaa.