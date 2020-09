Löytyy kaikista älypuhelimista – tuleeko USA:han 40 miljardilla dollarilla siirtyvästä teknologiasta ase Kiinaa vastaan?

Nvidia ostaa Arm-suorittimet 40 miljardin dollarin jättikaupassa. Perustajat eivät ole asiasta mielissään.

Yhdysvaltalainen ja etenkin grafiikkasiruistaan tunnettu Nvidia ostaa japanilaisen Softbankin omistaman siruyhtiö Armin 40 miljardilla dollarilla eli noin 34 miljardilla eurolla. Alkujaan brittiläinen Arm on tuttu etenkin älypuhelimista, joiden suorittimet perustuvat sen omistamaan teknologiaan.

Arm on tiedotteen perusteella Nvidian keino valmistautua tekoälyn aikakauteen. Armin tutkimusta ja tuotekehitystä Cambridgessä Britanniassa kasvatetaan luomalla sinne tekoälyn tutkimuskeskus ja rakentamalla sinne uusi supertietokone. Tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi pilvilaskenta, älypuhelimet, pc:t, itsestään ajavat autot ja robotiikka.

– Tekoäly on aikamme mahtavin teknologiavoima ja on luonut tietojenkäsittelyn uuden aallon. Tulevina vuosina biljoonat tekoälyä ajavat tietokoneet luovat uuden esineiden internetin, joka on tuhansia kertoja suurempi kuin nykyinen ihmisten internet, Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang sanoo tiedotteessa.

Kauppa pitää hyväksyttää Britanniassa, Euroopan unionissa, Yhdysvalloissa ja myös Kiinassa. Kaupan toteutumiseen uskotaan kuluvan noin puolitoista vuotta.

Sirut osaksi kauppasotaa?

BBC:n mukaan Armin perustajat Hermann Hauser ja Tudor Brown eivät katso kauppaa hyvällä. Yksi syy on se, että he pelkäävät Armin ajautuvan osaksi Yhdysvaltain kauppasotaa Kiinaa vastaan. Pelkojen mukaan amerikkalaisomistuksessa Yhdysvallat voisi yrittää estää kiinalaisia yrityksiä käyttämästä hyväkseen Armin osaamista.

– Jos sadat Armia tuotteissaan käyttävät brittiyritykset haluavat myydä ja viedä sitä minne tahansa maailmaan – Kiinan merkittävä markkina mukaan lukien – päätös siitä tehdään Valkoisessa talossa, ei Downing Streetillä, Armin perustaja Hermann Hauser totesi BBC Radio 4:n Today-ohjelmassa.

Armin uutisoitiin jo vuosi sitten keväällä lopettaneen yhteistyön kiinalaisen älypuhelinvalmistaja Huawein kanssa Yhdysvaltain yhtiötä vastaan käymän taistelun seurauksena.

Vaikka Huawei käyttää oman HiSilicon-tytäryhtiönsä valmistamia Kirin-siruja, niiden teknologia on lisensoitu Armilta. Älypuhelimien siruvalmistajia on muitakin, mutta myös niiden piirit perustuvat Armin teknologiaan.

Nvidia on luvannut säilyttää Armin ”asiakasneutraaliuden”, johon sen menestys nojaa.