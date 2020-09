Kaksi peliä hetken ilmaiseksi: Kiinnostavatko rautateiden rakentelu tai Suuri lama?

Epicin kaksi ilmaispeliä vievät Yhdysvaltoihin, mutta siihen yhtäläisyydet loppuvat.

Epic Gamesin videopelien verkkokauppa Epic Games Store tarjoaa kahta ilmaista peliä viikon ajan. Pelit ovat Railway Empire ja Where the Water Tastes Like Wine. Ne ovat lunastettavissa maksutta torstaihin 17. syyskuuta kello 18 mennessä.

Railway Empire alkaa Yhdysvalloista 1800-luvun Villin lännen tunnelmissa ja päästää pelaajan rakentamaan rautatieverkostoa ympäri liittovaltiota. Peliin on saatavissa useita maksullisia lisäosia, jotka laajentavat pelattavaa aluetta eri puolille maailmaa.

Where the Water Tastes Like Wine on myös tosielämän traaginen tarina pelinkehittäjän arjesta.­

Where the Water Tastes Like Wine on tarinaluonteinen kävelypeli Yhdysvalloissa keskellä 1930-luvun pahaa lamaa. Ääninäytellyssä pelissä kohdataan ihmisiä ja kuunnellaan heidän kohtalontarinoitaan. Massasta poikkeava peli jakaa mielipiteitä. Steamissa sillä on ylivoimaisen myönteiset arviot, mutta Metacriticissä ei niinkään.

Pelillä on itse asiassa maine yhtenä viime vuosien pahimmista epäonnistujista. Se myi todella huonosti ilmestyttyään vuonna 2018 ja jätti pääasiallisen kehittäjänsä, yhden miehen, pahasti tappiolle. Pelin taustoja valottaa muun muassa Polygon-lehti.

Molemmat pelit ovat saatavilla vain Windowsille. Railway Empire on sallittu käytännössä koko perheelle, sillä se kantaa Pegi-ikärajaa 3. Where the Water Tastes Like Wine ei ole saanut ikärajaa ollenkaan. Peli saattaa kuitenkin käsitellä jossain määrin ahdistavia teemoja.

Normaalisti Railway Empire maksaa 30 euroa ja Where the Water Tastes Like Wine 20 euroa. Jotta pelejä voi pelata, käyttäjän pitää perustaa tili Epicin kauppaan ja ladata tietokoneelleen Epicin kauppaohjelma.