Klassikoiden klassikko Super Mario Bros. täyttää tänään 35 vuotta – lymyääkö kaapissasi arvokas aarre?

Ensimmäinen Super Mario Bros. -tasohyppelypeli julkaistiin Japanissa päivälleen 35 vuotta sitten. Alaansa mullistaneen pelin avaamattomista kopioista maksetaan nykyään sievoisia summia.

Usein sanotaan, että aika paljastaa mestariteoksen. Vasta vierineet vuodet näyttävät toden teolla teoksen lujuuden. Aika avartaa näkökulmaa.

Videopeleissä ajatus on ongelmallinen. Teknologian kehitykseen tiivisti sitoutunut ala kun kehittyy luotijunan nopeudella. Se, mikä oli vielä eilen viimeistä huutoa, voi olla jo tänään menneen talven lumia.

Tämä ei päde samoin vaikkapa kirjallisuuteen, elokuviin tai maalaustaiteeseen. Sitä paitsi videopelit ovat verrattain nuori ala. Ajan tuomaa viisautta pääsee harvemmin harrastamaan – paitsi nyt.

Kokemus vailla vertaa

Tänään on hyvä hetki kääntää katse menneeseen. Nintendon NES-konsolin legendaarinen tasohyppelypeli Super Mario Bros. täyttää komeat 35 vuotta. Alkuperäinen julkaisupäivä oli Japanissa 13. syyskuuta 1985.

Sanotaan se heti alkuun: Super Mario Bros. on yksi merkittävimmistä peleistä koskaan. Se oli alkusysäys, joka jätti jälkensä koko alaan ja sitä seuranneisiin peleihin. Kopioijia onkin riittänyt vuosikausia, mutta harva on päässyt lähellekään legendaa.

Uutta ja ihmeellistä tarjonnut Super Mario Bros. oli tekninen läpimurto ja näyttää yhä suloiselta. Harva peli on ensimmäisenä tehnyt kaiken oikein niin kuin Mario.­

Mikä tekee Mariosta niin lyömättömän? No, syitä riittää näyttävästä grafiikasta leikkisään äänimaailmaan ja kekseliäistä kentistä hassuihin hahmoihin. Kaiken voi tiivistää näin: hyppy ja olet koukussa.

Kun ohjaimen saa käteensä, kokemus tempaisee mukaansa. Mario on vikkelä akrobaatti, jonka liikettä voi säätää vielä ilmassa hypyn jälkeen. Pitkiin loikkiin täytyy ottaa vauhtia, ja täydestä juoksusta pysähtyminen vaatii hetken. Ohjaus on täydellistä: siitä välittyy liikkeen ilo.

Super Mario Bros. oli ensimmäinen tasoloikka, jossa ruutu liikkui tasaisesti vasemmalta oikealle. Aiemmin pelit joutuivat lataamaan ruudut yksi toisensa jälkeen. Teknisen läpimurron ansiosta Mario juoksi ja pomppi sulavasti kuin vailla huolenhäivää.

Yksi ja oikea

Kynnys peliin oli matala, mutta todellinen taituruus vaati aikaa ja paneutumista. Salaisuuksia pursuava peli on upea esimerkki pohjimmiltaan yksinkertaisesta mutta syvästä nautinnosta. Omien kykyjen kasvaminen palkitsee suuresti.

Peli opetti pelaamaan hämmästyttävän luontevalla tavalla, joka vaikuttaa peleihin yhä lajityypistä riippumatta. Hyvä esimerkki löytyy jo ensimmäisessä kentästä: Edessä on kaksi palikkakasaa, joiden välissä on kuilu. Pohjalla on kuitenkin maata, joten hypyssä epäonnistuminen ei haittaa. Mutta heti perään vastaavien kasojen keskellä onkin pohjaton kuilu. Haa, pelaamaan oppii kuin itsestään.

Tähän tapaan Super Mario Bros. -peliä mainostettiin aikanaan, kun se julkaistiin NES-konsolin kanssa. Peli saapui Japaniin vuonna 1985, mutta Suomessa julkaisua piti odottaa kaksi vuotta.­

Ei ihme, että Mariota kutsuttiin aluksi Jumpmaniksi eli hyppymieheksi. Pian nimi muuttui, kuten ammattikin. Marion luoja Shigeru Miyamoto oli nimittäin kuullut, että puusepäksi suunniteltu hahmo muistutti enemmän putkimiestä.

Mario sai hatun päähänsä, koska 8-bittisellä teknologialla oli vaikea tehdä hiuksia. Kuontalo täydentyi viiksillä, sillä ne piilottivat suun. Yksityiskohtaisten suunmuotojen tekeminen oli nimittäin osoittautunut liian hankalaksi.

Yksi Marion tunnusmerkeistä on supersienen syöminen ja kasvaminen sen avulla kaksinkertaiseksi. Syy oli onnellisessa sattumassa: työn alkuvaiheessa Nintendon suunnittelijat olivat vahingossa suurentaneet Marion. Jättimäisyys kuitenkin jätettiin peliin, koska se vain näytti niin hauskalta.

Ennennäkemättömän pelin tekeminen vaati aikaa ja huolellisuutta. Nintendon suunnittelijat piirsivät kentät ensin ruutupaperille, josta koodaajat sitten jäljensivät käsityöt digimuotoon. Kuvakaappaus Nintendon YouTube-vidolta.­

Tästä alkoi pelisarjalle ominainen roolileikki, ja Mario on vuosien saatossa muuttanut muotoaan lukemattomat kerrat. Sarjan myöhemmät pelit ovatkin näyttävämpiä ja monipuolisempia, mutta alkuperäinen on pitänyt pintansa. Siinä jokaisen kentän jokaisella palikalla, vihollisella ja esineellä on tarkkaan harkittu paikkansa.

Arvokasta antiikkia

Miten alkuperäisen pelin pariin pääsee nykyään? Se lienee helpointa Switchillä, sillä Super Mario Bros. on osa sen Netflix-tyylistä nettikirjastoa. Pelin voi myös yhä ostaa Nintendon edellisten laitteiden eli Wii U:n ja 3DS:n nettikaupoista. Se on myös valmiiksi ladattu NES Mini -koneeseen. Ja hei, mikä estäisi ostamasta aitoa NES-konsolia ja pelikasettia? Niitä löytyy yhä sopuhintaan.

Alkuperäisestä pelikasetista puheen ollen: sellainen myytiin äskettäin silmät kostuttavalla 114 000 dollarilla. Enempää ei ole koskaan maksettu pelistä.

Asian tekee ihmeellisemmäksi se, että Super Mario Bros. ei ole harvinainen peli. Sitä on myyty eri versioina liki 50 miljoonaa kappaletta.

Nykyään kuka tahansa pääsee tekemään omia Super Mario Bros. -kenttiä käden käänteessä Switchin erinomaisessa Super Mario Maker 2 -pelissä.­

Juju on siinä, että pelikotelo sattui olemaan täydellisessä kunnossa ja siinä oli mukana uloke hyllykiinnitystä varten. Niin, ja peliä ei ollut koskaan avattu muoveista. Temppu, joka tuskin tuli monelle aikanaan mieleenkään. Vai lymyääkö kaapissasi avaamaton kappale?

Onko hinta liioittelua? Keräilijöiden mukaan ei, muiden mielestä varmaankin. Niin tai näin, tämä kertoo pelin merkityksestä. Mario on erottamaton osa nykykulttuuria.

Ja lopuksi tärkein: olipa peli tuttu jo 35 vuoden takaa tai pelasipa sitä ensi kertaa vaikka tänään, kokemus on täyttä rautaa.

Sillä se aito ja alkuperäinen Super Mario Bros. oli ja on ratkiriemukas mestariteos. Ja sitä ei aika nakerra.