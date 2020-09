Microsoft kertoo: Tämän vuoksi et voi poistaa kaikkia ohjelmia Windowsista

Windows 10:n oletusohjelmat ovat joskus poistettavissa, joskus eivät. Windows Latest pureutuu syihin.

Windows 10, kuten edeltäjänsäkin, sisältää monia ohjelmia, joita et välttämättä koskaan tule käyttäneeksi. Ne olisi kiva poistaa vaikka lisätilan saamiseksi, mutta aina se ei ole mahdollista. Esimerkiksi Edge-nettiselainta ei voi poistaa, kuten ei myöskään Puhelimeni-ohjelmaa, joka yhdistää älypuhelimen Windowsiin.

Windows Latest kirjoittaa syistä. Viime kädessä kyse on siitä, että jotkut ohjelmat ovat niin tiukasti kytköksissä Windows 10:n muihin osiin, että ohjelmien poistaminen voisi aiheuttaa ongelmia koko käyttöjärjestelmän toimivuuteen.

Microsoft selittää asiaa Edge-selaimen tukisivulla.

– Microsoft Edge on Microsoftin suosittelema nettiselain ja Windowsin oletusselain. Koska Windows tukee tähän web-alustaan nojaavia sovelluksia, oletusselaimemme on oleellinen osa käyttöjärjestelmäämme eikä sitä voi poistaa, Microsoft kirjoittaa.

Jos Edgen poistaisi, esimerkiksi Microsoft Storesta hankitulla ohjelmalla voisi olla vaikeuksia ohjata käyttäjä kirjautumissivulleen netissä.

Microsoftin pyytämättä mukaan pakkaamia ohjelmia voi repiä pois Windowsista väkipakolla käyttämällä kokeneille käyttäjille tarkoitettuja toimintoja. IS Digitoday suosittele niiden kokeilemista. Voit rikkoa jotain pysyvästi.

Hyvä uutinen on se, että Microsoft on viime aikoina höllentänyt otettaan Windowsiin valmiiksi asennetuista ohjelmista. Keväällä ilmestyneen Windows 10:n version 2004 myötä on mahdollista poistaa esimerkiksi Paint, Wordpad ja Muistio (Notepad).

Tarvittaessa ohjelmat voi asentaa takaisin.