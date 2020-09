Kommentti: Facebook runnoi kiistellyn uudistuksen loppuun – mikä on sen todellinen tarkoitus?

Tapa, jolla Facebook uudisti tietokoneella käytettävät verkkosivunsa, on omiaan ajamaan ihmiset käyttämään sovellusta. Se lienee tarkoituskin, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Facebook toteutti hiljattain uudistuksen, jossa sen tietokoneella käytettävä Facebook.com-selainversio pantiin kokonaan uusiksi.

Heinäkuussa aloitetussa ja nyt päätökseensä saadussa uudistuksessa somepalvelun ulkoasua muutettiin reilusti yksinkertaisemmaksi, mutta samalla toimintoja piilotettiin ja peräti poistettiin. Osa käyttäjistä sai kutsun uusittuun Facebookiin jo maaliskuussa.

Uudistusta oli mahdollista viivyttää, mutta viimeisillekin se pakotettiin päälle jokunen päivä sitten.

Uusi Facebook.com on herättänyt runsaasti vastustusta käytettävyydeltään, eivätkä käyttäjät ole tervehtineet uudistusta ilolla. Facebook on ollut täynnä rutinaa siitä, miltä Facebook näyttää.

Vaikka Facebookista Facebookissa valittamisessa on tietty ironia, se kertoo, miten välttämättömäksi Facebook on onnistunut itsensä tekemään. Siksi sillä on varaa tehdä myös ei-pidetty uudistus.

Somepalvelun mukaan uudistuksella selkeytetään palvelun käyttöä ja tuodaan tumma tila, jota aikaisempi Facebook.com ei mahdollistanut.

Totta onkin, että uudistettu yläpalkki korostaa muita osastoja siinä missä perinteistä uutisvirtaakin. Ehkä Facebookilla on tarve tukea videoita näyttävää Watch-palveluaan. Tätä tukee sekin, että pidempiä videoita ei voi katsella enää loppuun uutisvirrassa, vaan on klikattava itsensä Watchin puolelle.

Tämä on käyttäjän kannalta turhaa lisäklikkailua. Yleensä ihmisten elämää halutaan helpottaa, ei monimutkaistaa.

Hämmästyttävintä uudistuksessa on, miten keskeneräinen ja vajaa uusi Facebook.com on. Siinä on suoria bugeja (kaikkiin tapahtumiin liittyminen ei onnistu) ja osa toiminnallisuuksista on jopa poistettu (kaikkien tapahtumien lataaminen tiedostona Google-kalenteriin siirrettäväksi).

Facebook on maailman suurin sosiaalisen median palvelu ja sillä on valtavat ohjelmoijaresurssit. Sen ei olisi tarvinnut julkaista keskeneräistä, ellei se olisi halunnut.

Tämä kertoo siitä, että Facebookin päätuote on mobiilisovellus, ei ikivanha selainversio.

” Mobiiliversiolla Facebook saa käyttäjistään paljon enemmän tietoa.

Mobiiliversiolla Facebook saa käyttäjistään paljon enemmän tietoa. Facebook-appi panee käytännössä lataamaan Messenger-sovelluksen ja harhauttaa epäselvillä sanamuodoilla ihmiset antamaan puhelimensa yhteystiedot ja myös tekstiviestittelyjen historian Facebookille.

Palvelu pystyy myös seuraamaan kännykkäkäyttäjän liikkeitä, vaikka sovellukselta olisi evätty pääsy puhelimen gps-tietoihin.

Kuvia julkaistessaan ihmiset antavat Facebookille myös pääsyn puhelimen kuviin tai kameraan.

Facebookilla on menossa projekti, jossa sen kolme jättimäistä palvelua – Facebook, Instagram ja WhatsApp – lähestyvät toisiaan. Instagram-tarinat voi näyttää Facebookissa, viestintä Instagramin ja Facebook Messengerin välillä mahdollistetaan ja Facebook Pay tuli WhatsAppiin.

Siinäpä monopolia kerrassaan. Näitä yhdistää se, että kaikki ovat ensisijaisesti puhelimella käytettäviä mobiilipalveluita.

Facebookilla on siis kaikki maailman syyt ohjata ihmiset pöytäkoneelta puhelinsovellukseen. Saattaa olla, että tietokoneversio on enää lähinnä riippakivi menneiltä vuosilta.

Se, miten ketterästi Facebook korjaa Facebook.comin pahimmat puutteet, lienee hyvä mittari tämän kanavan merkityksellisyydestä – tai merkityksettömyydestä.