Tulevan edullisen Xboxin hinta ja ulkonäkö paljastuivat – tässä ne ovat

Microsoft vahvisti tulevan Xbox Series S -pelikonsolinsa ulkonäön ja hinnan.

Microsoft oli julkaissut vasemmalla olevan Xbox Series X:n ulkonäön ja ominaisuudet jo aiemmin. Oikealla on nyt esitelty Xbox Series S.­

Microsoft twiittasi tiistaina aamupäivällä kuvan Xbox Series S -pelikonsolistaan, jota odotetaan myyntiin myöhemmin tänä vuonna. Kyseessä on vahvistus huhulle, että Xbox Series X saa rinnalleen pienemmän version nykyisten Xbox One X- ja Xbox One S -konsolien tapaan.

Samalla saatiin vastaus siihen, paljonko se maksaa. Twiitin mukaan Series S maksaa 299 dollaria. Kyseessä on arvioitu jälleenmyyntihinta, eikä Microsoft kertonut mitään eurohinnoista. Yhtiö lupaa kertoa konsolista enemmän pian.

Microsoftin twiitti oli reaktio siihen, että uusien konsolien tietoja oli jo vuodettu verkkoon. Niistä uutisoi muun muassa Windows Central.

Microsoft jätti edelleen arvoitukseksi tehokkaamman Xbox Series X -konsolinsa hinnan. Windows Centralin saamien tietojen mukaan tämä konsoli maksaisi 499 dollaria.

Lehden mukaan molempia konsoleita sopii odottaa myyntiin 10. marraskuuta tänä vuonna.

Microsoft on kertoi Xbox Series X:n julkaistessaan myös laitteen teknisiä tietoja. Vastaavia ei ole kuitenkaan vielä saatu Series S:stä.

Luotettavaksi osoittautuneen WalkingCat-tietovuotajan julkaiseman videon mukaan Series S:ssä olisi kuitenkin tuki jopa 1440p-näyttötarkkuudelle 120 ruudun päivitysnopeudella sekä 4K-videotoistolle ja puolen teratavun ssd-levy.

Sonyn kilpailevan Playstation 5 -konsolin hinta ei ole vielä varmistunut. Myös sitä odotetaan myyntiin loppuvuonna kahtena eri versiona.