The Division -toimintapelin huomiseen asti ilmaiseksi

Tom Clancy's The Division on täysin ilmainen kaikille, jotka lunastavat sen ajoissa.

Ubisoft jakaa parhaillaan Tom Clancy's The Division -peliä ilmaiseksi Windows-käyttäjille. Mene tälle verkkosivulle, ja paina siellä olevaa nappia aloittaaksesi lunastuksen. Aikaa lunastamiseen on tiistaihin 8. syyskuuta kello 11 asti. Sen jälkeen peli pysyy saatavillasi, vaikka tarjous olisi päättynyt.

Pelaaja astuu Manhattanin rappeutuville kaduille Division-agentin saappaissa pelastamaan sitä, mitä sivilisaatiosta vielä on jäljellä. Toimintaroolipelissä parannetaan omaa pelihahmoa, hankitaan uusia varusteita ja aseita ja viritetään niitä. Pelata voi tietokonetta tai muita pelaajia vastaan joko yksin tai enintään kolmen muun pelaajan kanssa. Moninpeli on voinut tosin jo kuihtua lukuisten pelaajien siirryttyä muihin peleihin kuten The Division 2:een.

Vuonna 2016 ilmestyneessä pelissä on myös ajankohtainen teema, sillä kaiken kaaoksen aiheuttajana on tuhoisa pandemia – joka tosin vaikuttaa melkoisesti vielä koronaakin ärhäkkäämmältä.

Pieni varoituksen sana: Monet pelaajat kuvailevat The Divisionia enemmän tai vähemmän mairittelevalla termillä bullet sponge, koska yksittäisen vihollisen kaatamiseen kuluu usein enemmän luoteja kuin järkeen mahtuu. Tämä on kehittäjien tietoinen valinta, joten realistisempaa ammuskelua etsivien kannattaa ehkä katsoa muualle.

Pelillä on ymmärrettävästi myös Pegi 18 -leima, eli se on sallittu vain täysi-ikäisille.

Voit lunastaa pelin käyttämällä olemassa olevaa Ubisoft-tiliäsi tai luomalla tarvittaessa uuden sellaisen. Pelaamiseen tarvitaan myös tietokoneelle asennettava ilmainen Uplay-kauppaohjelma.

Into The Breach tarjoaa vuoropohjaista strategiaa isoilla roboteilla.­

Älä unohda myöskään Epic Gamesin viikoittain vaihtuvia ilmaispelejä. Tällä hetkellä niitä on tarjolla vain yksi, nimittäin ylhäältä sivusta kuvattu ja retrografiikoilla toteutettu vuoropohjainen robottitaistelu Into The Breach.

Pelin taustalla on hyvää mainetta nauttivan FTL-pelin tehnyt Subset Games. Myös Into The Breach on kerännyt kehuja Metacritic-palvelussa. Peli on saatavilla Windowsille ja Macille aina torstaihin 10. syyskuuta kello 18 asti. Pegi-ikäraja on 12.