Peliarvostelu: WRC 9 on mainio rallipeli, mutta yksi asia ihmetyttää näin suomalaisena

WRC-rallipelisarjan uusin osa on huoliteltu kokonaisuus, jonka myyntivaltti on kisakalenterin kolme uutta kisaa.

Japani on yksi uusista kisoista. Nopeat pätkät ajetaan asfaltilla.­

Syksy tulee joka vuosi yhtä varmasti kuin vuosittain päivitys lisensoituihin urheilu- ja ajopeleihin, kuten NHL:ään, Fifaan, F1:een ja WRC:hen.

Ilta-Sanomat testasi rallipelisarja WRC:n yhdeksännen osan PlayStation 4:llä ja konsolin mukana tulevalla ohjaimella. Testaaja teki paluun pelisarjan pariin 10 vuoden tauon jälkeen.

Hyvää

Ajettavuus

Äänet ja grafiikka

Uudet rallit ovat erinomaisia

Ajaminen onnistuu ohjaimellakin

Huonoa

WRC-tallin johtaminen on pidemmän päälle tylsää

Hidas ruudunpäivitysnopeus

Verrattain vähän uutta verrattuna viime vuoden peliin

Etupellin kamerakulma tarjoaa enemmän vauhdin tuntua kuin perinteinen, jossa näkyy koko auto.­

Ensituntuma on hyvä: Rallifiilikseen pääsee jo heti ensimmäisellä ajokerralla, koska auto ei meinaa aluksi oikein pysyä tiellä. Ohjausasetuksia saa onneksi säädettyä erittäin hyvin, jopa konsolin ohjaimelle.

Tämän vuoden versiossa on paranneltu ajodynamiikkaa, rallitunnelmaa ja autojen ajettavuutta. 15 tunnin pelaamisen perusteella kaikki on kunnossa.

Ajotuntumaan vaikuttaa merkittävästi, onko renkaiden alla hiekkaa, lunta vai asfalttia. Kisafiilis on aivan erilainen Ruotsin talvirallissa, Monte Carlon vuoristolla ja kotimaisessa Neste-rallissa, jonka legendaarinen Ouninpohja on muuten kaikista paras etappi.

Ajaminen on hauskaa, (aluksi) vaikeaa ja paikoitellen jopa turhauttavaa. Muutamilla lisäavuilla löytyi sopiva vaikeustaso. Tästä huolimatta penkkojen pohjat tulivat alussa hyvin tutuiksi.

Monte Carlon ralli on yksi kalenterin legendaarisimpia.­

Ärräpäitä lenteli testijakson aikana jopa normaalia enemmän, varsinkin kun hieman liian ahnaasti ajettu mutka viimeisellä etapilla johti keskeytykseen. Oma vikahan se oli, mutta silti.

Muutaman testipäivän jälkeen voittoja alkoi sadella, kun pääsi rallin makuun pitkän tauon jälkeen. Tietokonekuljettajien taitotasoa saa säädettyä sen verran tarkasti, että pian taistelinkin voiton sijaan palkintokorokesijoista.

WRC:stä löytyy rallin ystävälle pelattavaa enemmän kuin tarpeeksi. Uratilan lisäksi mestaruudesta voi kisata omalla kalenterilla, ajella yksittäisiä etappeja tai ralleja, kisata verkossa muiden kanssa tai kokeilla taitojaan haasteissa.

Uratilassa ajetaan kisojen lisäksi erilaisia haasteita, pitämään huolta auton lisäksi omasta talliporukasta ja tekemään päätöksiä esimerkiksi auton kehityksestä. Uratila on varmasti monien mieleen, mutta oma into lopahti nopeasti, koska säätämisestä tuli nopeasti rutiininomaista.

Uratilan lisäksi rallia pystyy ajamaan monella eri tavalla: Etappi kerrallaan, kisakohtaisesti tai itse rakennetulla MM-kalenterilla. Harjoitustilan lisäksi pelistä löytyy myös haastetila.­

Kisakalenteri on peräisin oikeasta WRC-sarjasta, joten tämän vuoden uutuuksia ovat mutkitteleva Japani, safariralli eli Kenia ja mykistävä Uusi-Seelanti. Kaikki kolme ovat erinomaisia lisäyksiä kalenteriin ja peliin. Japani oli ehdottomasti oma suosikkini kolmesta, mutta Uusi-Seelanti on grafiikoiltaan pelin paras.

WRC:n lisäksi ajettavia sarjoja ovat WRC 2, WRC 3 ja WRC Junior. Mukana on 50 eri tallia. Lisäksi peliin on lisätty 15 klassikkoautoa, jotka kuulostavat ja näyttävät siltä miltä pitääkin. Vanhoilla autoilla, kuten 1984 vuoden Audi Quattro A2:lla, ajaminen on oikeastaan jopa hauskempaa kuin uusilla.

Loppuvuoden sisältöpäivitykset on myös tiedossa. Loka- ja marraskuussa myyntiin tulee 6 lisäetappia Suomen ja Portugalin ralleihin. Maksutta voi ladata lokakuussa kuvatilan ja uuden WRC-kuljettajan, marraskuussa uuden auton ja apukuskitilan.

Klassikkoautoja on tarjolla yhteensä 15.­

WRC:n yhdeksäs osa on kaikin puolin mainio peli. Ajamisesta saa laajoilla säädöillä tehtyä hauskaa, helppoa tai hyvin haastavaa – jopa tavallisella peliohjaimella. Rallit näyttävät hienoilta ja äänet takaavat rallifiiliksen.

WRC 9:n suurin heikkous on alhainen fps eli ruudunpäivitysnopeus. Virallista lukua ei ole kerrottu, mutta se on oman arvioni mukaan 30–40 ainakin PlayStationilla. Ajopeleissä alhainen fps pistää silmään erityisesti nopeilla etapeilla. Samaa ongelmaa ei ole esimerkiksi F1 2020:ssä, jossa fps on 60.

Aktiivisesti eri ajopelejä (mutta ei ralleja) viime vuosina ajaneelle tuli yllätyksenä, ettei kartturin ohjeita saa enää suomeksi. Ilmeisesti peli ei enää myy tarpeeksi Suomessa – yllättävää sekin.

Viime vuonna pelin ostaneiden kannattaa harkita päivitystä, jos on todellinen rallifani tai kiinnostaa päästä ajamaan Japaniin, Keniaan tai Uuteen-Seelantiin. Uusille rallikuskeille taas WRC 9:ää suosittelee mielellään, koska peli on laaja.