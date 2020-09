Transmiehen ja kaksoissiskon upea tarina on syksyn ykköstapaus – IS valitsi kuukauden parhaat pelit

Syyskuun pelitärpit osoittavat hienoa osaamista videopelien parissa ympäri maailman.

Kuukauden huippupelit tekevät hirviöstä päähahmon, antavat muovata elokuvaa ja päästävät ratkomaan päätä huimaavia pulmia. Poikkeuksellisen vahvan kokemuksen tarjoaa seikkailupeli, jossa sisarukset penkovat menneisyyttään.

Carrion

Kaksiulotteisia toimintaseikkailuja tulee nykyään paljon, mutta tämä erottuu joukosta. Carrion tekee tähden väkivahvasta pedosta, joka poukkoilee ympäriinsä kuin raivoapina posliinikaupassa.­

(Kehittäjä: Phobia Game Studio. Saatavilla: Pc, Switch, Xbox One.)

Vaihtelu virkistää. Sen tietää puolalainen Carrion. Sivuttaissuuntaisessa toimintaseikkailussa nimittäin pelataan karmivalla, mönjämäisellä hirviöllä. Moinen voisi olla monessa pelissä loppuvastustaja.

Peli alkaa, kun otus pääsee karkuun. Sijainti on jossain maanalaisessa tutkimuslaitoksessa. Kummajainen on ollut siellä koekaniinina, mutta siitä viis, nyt on löydettävä reitti ulos.

Hirviöllä pelaaminen tuntuu erikoiselta. Sen ohjaa lattiasta kattoon silmänräpäyksessä, eivätkä vastaan tulevat tutkijat ja sotilaat mahda mitään. Haaste tuleekin sokkeloisessa ympäristössä liikkumisesta, sillä pelissä ei ole lainkaan karttaa.

Sokkona eteneminen ei kuitenkaan ahdista, vaan innostaa. Peli on tehty niin hyvin, että sijainnista pysyy kärryillä. Tylyn asenteen kauhupelin kruunaavat näyttävä grafiikka, painostava musiikki ja jääkylmä loppuratkaisu.

Death Come True

Tyylikäs elokuvapeli Death Come True etenee pelaajan valintojen mukaisesti. Tässä kannattaa miettiä kahteen kertaan, vapauttaako viattomalta vaikuttava nainen köysistä vai ei.­

(Too Kyo Games. Android, iOS, pc, Switch, tulossa PS4.)

Aidoilla näyttelijöillä kuvattuja pelejä tulee aika ajoin länsimaista, mutta harvoin idästä. Elokuvapeli Death Come True tarjoaa kiehtovan näytteen siitä, mitä Japanissa osataan.

Mies herää hotellihuoneesta, eikä muista mitään. Ammeessa on naisen ruumis. Ovikello soi ja sisään astuu poliisi. Seuraa kamppailu ja päähenkilö menehtyy.

Mies herää sängystä uudestaan. Hän muistaa tapahtuneen, mutta on vahingoittumaton. Nyt pitää toimia toisin. Ovikellon soidessa on syytä piiloutua.

Tarkoitus on seurata tarinaa kuin elokuvaa ja tehdä käännekohdissa valintoja. Eteneminen voi tyssätä väärään vaihtoehtoon, jolloin kelataan taaksepäin. Epäonnistumiset muokkaavat silti tarinaa.

Tyyli on kohdillaan. Näyttelijät vakuuttavat, eikä tarinaa arvaa ennalta. Jännittävintä on, että ilmeisin valinta ei ole aina oikea. Kaksi loppua kannustavat vieläpä aloittamaan uudestaan.

Manifold Garden

Nyt on syytä rauhoittua asian äärelle. Perspektiivi ja painovoima vaihtuvat maailmassa, joka on kuin loppumaton silmukka. Kuin viivoittimella vedetty ulkoasu auttaa pulmien hahmottamisessa.­

(William Chyr Studio. iOS, pc, PS4, Switch, Xbox One.)

Amerikkalainen William Chyr näyttää, miten pitkälle pääsee sisulla ja taidolla. Hän teki pulmapeli Manifold Gardenia peräti seitsemän vuotta. Lopputulos on mykistävä.

Pelissä liikutaan oudossa ulottuvuudessa. Painovoimaa voi vaihtaa napin painalluksella niin, että hetkessä kävelläänkin seinillä tai katossa. Ja jos ei ole neljän seinän sisällä, tasoilta voi hypätä alas. Mutta silloin putoaakin ylhäältä samaan paikkaan takaisin.

Vaikealta kuulostavan idean tajuaa pelatessa nopeasti. Liikkuminen tuntuu pian luonnolliselta, eivätkä loputon tila ja vaihtuva näkökulma pistä päätä pyörälle. Päinvastoin, pelillä on hyvinkin rauhoittava vaikutus.

Pulmat monimutkaistuvat ja haaste sitä myöten. Loppua kohden hiuksia saakin haroa jo ihan tosissaan. Mutta ei tätä silti halua lopettaa. Ahaa-elämyksiä saa nimittäin kerta toisensa jälkeen. Ja ne tuntuvat niin hyviltä.

Tell Me Why

Seikkailupeli Tell Me Why sisältää kolme osaa. Ensimmäiset kaksi tulivat tällä ja viime viikolla. Viimeinen osa saapuu puolestaan 10.9. IS pelasi jo kaikki läpi: kokonaisuus on huikea.­

(Dontnod Entertainment. Pc, Xbox One, tulossa Xbox Series X.)

Microsoftin julkaisema ja ranskalaisen Dontnodin tekemä seikkailupeli Tell Me Why on syksyn ykköstapaus. Se on myös ensimmäinen suuren studion peli, jonka pääosassa on transihminen.

Alaskan pikkukylään sijoittuva tarina alkaa, kun parikymppinen transmies kohtaa kaksoissiskonsa ensi kertaa vuosikymmeneen. He alkavat selvittää yksinhuoltajaäitinsä kuoleman taustoja.

Sisaruksia vuoroittain ohjaamalla tutkitaan ympäristöä, tutustutaan sivuhahmoihin, ratkotaan pulmia ja tehdään valintoja. Vaakalaudalla on paljon. Harvoin yhden napinpainalluksen tuntee olevan näin tärkeää.

Herkkä peli näyttää, että ihmisiä on monenlaisia sateenkaaren alla. Tämä on kuitenkin vain osa kokemusta. Yhtä lailla esillä ovat ovat arkiset asiat ja lapsuuden merkitys. Ja se, miten kaksi ihmistä voivat muistaa saman tapahtuman eri tavalla.

Kaikki tiivistyy kihisevän jännittävässä ja salamyhkäisessä tarinassa, joka pitää pauloissaan täydellisesti lopputeksteihin saakka.