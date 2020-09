Kolumni: Kännykkäni piippaa, kun tiskikoneemme on valmis – mitä järkeä siinä on?

Nykyään kodinkonekaupasta on vaikea löytää laitetta, jota ei pystyisi kytkemään verkkoon. Vaikka laite olisi liitetty nettiin, se ei tee siitä älykästä, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimituspäällikkö Panu Karhunen.

Keittiömme nurkassa on runsaan vuoden seisonut uusi tiskikone. Se ei ole mikä tahansa astianpesukone vaan älykäs astianpesukone, sillä se on kytketty talon langattomaan verkkoon.

Tiskikoneemme on osa laajempaa tuoteperhettä, joka valmistajan mukaan helpottaa meitä jokapäiväisessä elämässämme. Kodinkonevalmistaja kertoo nettisivuillaan, että meillä jää enemmän aikaa asioille, jotka koemme tärkeiksi. Uusi intuitiivinen teknologia inspiroi elämäntapaamme! Se on tie vallankumoukseen kodissamme!

”Tutustu elämään, joka on täynnä jännittäviä mahdollisuuksia”, tiskikonevalmistaja vihjailee.

Uuden ajan tiskikoneen saa käyntiin kännykän kautta. Kone ei täytä eikä tyhjennä itseään, mutta onhan se inspiroivaa mennä seisomaan muutaman metrin päähän ja käynnistää pesuohjelma puhelimella.

Kun tiskit on tiskattu, kone lähettää kännykän sovellukseen viestin, jossa kerrotaan, että pesuohjelma on valmis. Kuulen tietysti sohvallekin astianpesukoneen piipityksen, mutta haluan olla osa vallankumousta ja elää täysillä elämää, joka on täynnä jännittäviä mahdollisuuksia.

Voisin laittaa myös älylampun vilkkumaan, kun likaiset lautaset ja kupit on pesty. Vielä en ole sitä kokeillut, mutta ehkä sitten, kun on aika hullutella.

Älykäs tiskikoneemme tietää myös kertoa kännykkään, kun pesuainetabletit alkavat olla lopussa. Muuten joutuisimme kurkistamaan pesuainepaketin pohjalle, mutta eihän se ole intuitiivista.

Jännittävin mahdollisuus uudessa elämässä olisi tiskikoneen emotionLight Pro -toiminto. Sen avulla voisimme valita, minkä värinen lamppu astianpesukoneen sisällä palaa.

”Sen avulla voit luoda huoneeseen ainutlaatuisen tunnelman, joka sopii omaan elämäntyyliisi”, kodinkonevalmistaja kertoo.

Vallankumouksen tielle astuu epätietoisuus. Koneessamme taitaa olla vain perusmallinen emotionLight, joka palaa sähkönsinisenä.

Jos meillä olisi emotionLight Pro, alkaisin irrotella. Sulkisin valot kämpästä, laittaisin pesukoneeseen vaikkapa oranssin valon palamaan ja käpertyisin keittiön nurkkaan itkemään onnesta. Perjantaina vaihtaisin valon punaiseen ja kattaisin illallisen tiskikoneen luukun päälle. Olisi inspiroivaa puputtaa lohipastaa ja tuijottaa tiskikoneen punaista lamppua.

Onneksi valitsimme tiskikoneemme hiljaisen käyntiäänen – emme älyominaisuuksien – takia. Markkinoinnista huomaa, että sirkustemput kiehtovat ostajaa. Nykyään kodinkonekaupasta on vaikea löytää laitetta, jota ei pystyisi kytkemään verkkoon. Kun paketin kylkeen painaa maininnan älykodista, kauppa käy paremmin.

Vaikka laite olisi liitetty nettiin, se ei tee siitä älykästä. Alalla puhutaan älykodeista (smart home) ja verkkoon yhdistetyistä kodeista (connected home). Todellinen älykoti oppii asukkaidensa elämästä ja säätelee kodin toimintoja automaattisesti sen mukaan. Älykodista on usein todellista hyötyä, sillä sen avulla esimerkiksi energiankulutusta voidaan laskea.

Muutama vuosi sitten maailmalla uutisoitiin älykkäästä suolamyllystä, jota voi ohjata kännykällä ja äänellä. Suolamylly soittaa musiikkia ja toimii ”keskustelun herättäjänä” illallispöydässä. Se ei kuitenkaan jauha suolaa.

Älysuolamyllystä ei ole sittemmin kuulunut mitään. Ehkä meillä on toivoa.