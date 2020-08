Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Mika Salminen toivoo, että mahdollisimman moni lataisi puhelimeensa Koronavilkun. Jotta sovellus toimisi, käyttäjien pitää muistaa laittaa puhelimestaan bluetooth päälle.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoivat maanantai-iltapäivänä tiedotustilaisuudessa, että Koronavilkku-sovellus on saanut hyvää palautetta ensimmäisenä päivänään. Pitkään odotettu sovellus tuli latauskauppoihin maanantaina kymmenen aikaan aamulla.

THL:n terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen sekä STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila pitävät sovellusta hyvänä ja tarpeellisena apuna altistuneiden jäljittämisessä. He toivovat, että suomalaiset lataavat sovellusta laajalti.

– Tämä on varsin tärkeä päivä. On saatu taas uusi keino käyttöön, jolla voidaan yhdessä muiden keinojen kanssa ennaltaehkäistä koronaviruksen tartuntaa, Salminen sanoi.

Sovelluksen voi ladata Googlen ja Applen sovelluskaupoista. Lataus­paikkoihin pääsee myös Koronavilkku.fi-sivuston kautta.

Sovellus skannaa bluetoothin avulla lähellään olleita puhelimia, joissa sovellus ja bluetooth ovat käytössä. Jos käyttäjällä todetaan korona, hän saa terveydenhuollosta koodin, joka ladataan sovellukseen. Silloin sovellus käy läpi, keiden lähettyvillä tartunnan saanut on oleskellut yli viidentoista minuutin ajan alle kahden metrin läheisyydellä.

Sovellus ottaa huomioon myös, milloin sairastunut on tartunnan saanut ja milloin hän on itse ollut tartuttavimmillaan.

Tiedotustilaisuudessa puhuivat THL:n tietohallintojohtaja Aleksi Yrttiaho (vas.), THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen (kesk.) ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhiala (oik.)­

Jos sovellus laskee altistuksen olleen todennäköinen, tulee altistuneen puhelimeen siitä ilmoitus. Altistunut ei kuitenkaan saa tietää, mistä, milloin tai keneltä hän on saattanut saada viruksen.

Tietoturvan kannalta sovelluksesta on yritetty tehdä mahdollisimman yksinkertainen, eikä sovellus esimerkiksi vaadi rekisteröitymistä tai kysy käyttäjänsä nimeä. Kaikki kerätyt tiedot poistetaan 21 vuorokauden kuluessa. Kaikki sovelluksen tiedot pyyhitään viimeistään väliaikaisen lainsäädännön rauetessa ensi vuoden maaliskuussa.

Sovelluksen on toteuttanut suomalainen Solita.

Varhila pitää sovellusta erittäin tärkeänä muun muassa täysissä junissa, joissa vietetään pitkiä aikoja toisten lähellä. Ylipäätään kaikkien altistuneiden listaaminen voi olla hyvin vaikeaa, hän toteaa.

Koronavilkusta huolimatta sairastuneet kirjaavat jatkossakin ylös mahdollisesti altistamansa ihmiset. Sovellus tuo lisäapua sen päälle ja toimii Salmisen sanoin ”muistin tukena”.

Varhilan mukaan sovelluksen käyttöönotto tuo todennäköisesti ja toivottavasti lisätyötä testaukseen ja jäljitykseen, mutta tähän on pyritty varautumaan ja henkilökunnan määrää kasvattamaan.

Mika Salminen kuvailee, että koronapandemian leviämisen ehkäisy on palikoista muodostuva kokonaisuus. Koronavilkku on uusi, käyttökelpoinen palikka, mutta se ei saa syrjäyttää käsi- ja yskimishygieniaa, turvavälien pitämistä ja kasvosuojainten käyttöä.

– Me joudutaan todennäköisesti aika pitkään pandemian kanssa elämään, Salminen sanoo.

Kirsi Varhiala kertoo olleensa itsekin tilanteessa, jossa yritti mielessään listata, keiden lähistöllä on oleskellut viime aikoina. Se on vaikeaa, hän summasi.­

Koronavilkun lataaminen on täysin vapaaehtoista. Sovelluksen tuoma hyöty on sitä suurempaa, mitä useampi lataa sovelluksen. THL:n tietohallintojohtaja Aleksi Yrttiaho kertoo, että laskelmat on tehty olettaen, että noin miljoona suomalaista lataa sovelluksen ensimmäisen kuukauden aikana. Saksassa ja Irlannissa asukkaista 20–30 prosenttia latasi sovelluksen ensimmäisen kuukauden aikana, ja THL toivoo suomalaisten olevan yhtä aktiivisia. Yrttiahon mukaan sovellusta on hyötyä jo, kun kansasta 10–20 prosenttia käyttää sitä.

Salmisen mukaan ei tule ajatella, että sovelluksesta on hyötyä esimerkiksi vain pääkaupunkiseudulla, sillä tartuntaryppäitä on todettu ympäri Suomea viime viikkojenkin aikana.

Noin kymmenessä Euroopan maassa on tällä hetkellä jonkinlainen jäljityssovellus käytössä. Koronavilkun jatkokehittämistä pohditaan syyskuussa, ja siitä saatetaan tehdä yhteensopiva muiden EU-maiden sovellusten kanssa. Tällöin altistumiset rekisteröitäisiin myös eri maiden sovellusten välillä.

Koronavilkku tarkistaa noin viiden minuutin välein, onko sen lähettyvillä muita Koronavilkkua käyttäviä älypuhelimia.­

Kaikki suomalaiset eivät voi ladata sovellusta, sillä se toimii vain uusissa, noin 4–5 vuotta vanhoissa älypuhelimissa.

Vaikka 83–84 prosentilla suomalaisista on älypuhelin, sovellus ei toimi läheskään kaikissa laitteissa. Vanhin Apple-puhelin, jolla sovellus toimii, on iPhone 6s.

Syy Koronavilkun toimimattomuuteen vanhoissa laitteissa on siinä, että sovellus nojautuu toimintoihin, joita vanhoissa käyttöjärjestelmissä ei enää ole. Niitä ei sinne myöskään enää Googlen ja Applen päätöksellä tule.

Lisäksi uusissa Huawei- ja Honor-puhelimissa ei ole Google Play -kauppaa, josta sovelluksen voisi ladata. Yrttiaho kertoo, että asiasta käydään neuvotteluja, ja toiveena on, että kiinalaispuhelimiin voisi ladata Koronavilkun vielä syksyn aikana.

Tukea sovellukseen käyttöön löytyy Koronavilkun verkkosivuilta. Sen lisäksi operaattorit DNA, Elisa ja Telia ovat luvanneet auttaa ihmisiä palvelupisteillään sovelluksen käyttöönotossa, Yrttiaho kertoo.

Sovelluksen käyttöönotossa on ainakin yksi ilmeinen sudenkuoppa: Jotta se toimisi, täytyy puhelimessa olla bluetooth kytkettynä päälle. Tämän kytkin löytyy käyttöjärjestelmän yläreunassa olevasta alasvetovalikosta.