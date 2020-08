Netflix avaa ilmaisen osion

Elokuvia voi katsoa kokonaan, sarjoja ei. Mutta paha on valittaa, kun se ei maksa mitään.

Suoratoistopalvelu Netflix raottaa maksullisen sisällön arkkuaan myös suomalaisille. Palvelu avasi ilmaisen osion, jossa on valikoima elokuvia ja tv-sarjoja heti katsottavissa vain niitä klikkaamalla.

Elokuvat voi katsoa kokonaan, mutta tv-sarjoista voi katsoa vain ensimmäisen jakson. Joukossa ovat elokuvat Murhamysteeri, Bird Box ja Kaksi paavia sekä tv-sarjat Stranger Things, Eliittikoulu, Boss Baby, When They See Us, Onko rakkaus sokea?, Our Planet: Uskomaton planeettamme ja Grace and Frankie.

Teräväpiirtoa ei näytä olevan tarjolla ilmaiskatsojille. Kokeiltaessa kuvanlaatu oli ainakin normaalilla 1080p-tarkkuuden näytöllä verraten huono ja häiritsi ainakin YouTubeen tottunutta allekirjoittanutta.

Katsominen ei vaadi rekisteröitymistä eikä sitouta katsojaa mihinkään muuhunkaan. Netflix kuitenkin varoittaa, että valikoima voi muuttua aika ajoin. Sen tarkemmin palvelu ei asiaa kuvaile verkkosivullaan. On mahdollista, että uutta katsottavaa tulee vanhan lisäksi tai vanhan tilalle – teoriassa katsottava voi myös huveta nykyisestä.