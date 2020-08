Ylistetty K18-peli on hetken aikaa ilmainen

Hitman ja roolipelikokoelma Shadowrun Collection ovat Epicin uudet ilmaiset pelit.

Hitman-pelisarjan vuonna 2016 ilmestynyt ja hyvää mainetta nauttiva osa, nimeltään yksinkertaisesti Hitman, on parhaillaan ladattavissa ilmaiseksi Epic Games Storesta.

Pelaaja ohjaa Agentti 47:ää halki kenttien muun muassa Pariisissa, Italian Sapienzassa ja Bangkokissa. Tavoitteena on soluttautua ympäristöön ja lopulta salamurhata kohde. Pelissä sopii käyttää kekseliäisyyttä, sillä yhtä ja ainoaa ratkaisua ei ole. Ei ole myöskään yllätys, että peli on tukevasti aikuisille tarkoitettu. Sen pegi-ikäraja on 18 vuotta.

Shadowrun yhdistelee teknologiaa ja taikuutta.

Ilmaiseksi on tarjolla lisääkin pelattavaa Shadowrun Collection -pelisarjan muodossa. Maksutta voit ladata sarjan kolme peliä: Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall – Director Cut ja Shadowrun Hong Kong – Extended Edition.

Isometrisesti eli ylhäältä vinosti kuvatut roolipelit päästävät komentamaan joukkoa seikkailijoita kyberpunk-maailmassa. Peleissä käydään vuoropohjaista taistelua, joissa käytetään tuliaseiden lisäksi loitsuja. Kaikki kolme peliä ovat saaneet verrattain hyviä arvosteluja niin pelaajilta kuin ammattiarvostelijoiltakin. Vain Shadowrun Returns on saanut Pegi-ikärajan, joka on 12.

Sekä Hitman että Shadowrun-pelit ovat ilmaisia ensi torstaihin 3. syyskuuta kello 18 asti. Sen jälkeen ne ovat edelleen saatavissa Epicin kaupasta, mutta niistä pitää maksaa.

Pelit ovat saatavilla vain Windowsille. Jotta voit pelata niitä, tarvitset ilmaisen käyttäjätilin Epicin kaupassa ja lisäksi ilmaisen Epicin kauppaohjelmiston tietokoneellesi.