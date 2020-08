Applen Fortnite-riidassa uusi käänne: Peli jakautuu kahtia

Applen mobiililaitteille ei enää tule uutta Fortnite-sisältöä – ainakaan ennen kuin kiista ratkeaa.

Huippusuositun Fortnite-pelin kehittäjä Epicin ja Applen riita on ajautunut tilanteeseen, jossa pelin iOS- ja macOS-alustoilla toimivat pelit lohkaistaan irti muusta Fortnitestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Apple-laitteilla ei nähdä peliin uutta sisältöä tuovaa toisen luvun neljättä kautta, kertoo The Verge.

Lisäksi Apple-pelaajat menettävät mahdollisuuden pelata muilla käyttöjärjestelmillä pelaavien ihmisten kanssa yhdessä. Fortnite on pelattavissa myös Windowsilla, Androidilla ja Playstation 4- ja Xbox One -pelikonsoleilla. Jatkossa Apple-pelaajat pelaavat siis keskenään ilman uutta sisältöä.

Riita alkoi elokuun puolivälissä, kun Epic haastoi Applen lisäämällä Fortniteen mahdollisuuden ostaa pelinsisäistä valuuttaa ohi Applen App Storen. Apple ottaa App Storessa tehdyistä ostoksista osan tuotoista itselleen. Vastavetona Apple poisti Fortniten sovelluskaupastaan ja uhkasi sulkea Epicin käyttäjätilin.

Jälkimmäinen vaarantaa Epicin kehittämän ja monen pelinkehittäjän käyttämän Unreal-pelimoottorin tulevaisuuden.

Microsoft asettui kiistassa Epicin puolelle. Epic puolestaan haastoi Applen oikeuteen. Asiaa käsittelevä tuomari sanoi käyttäjätilin sulkemisen vaikuttavan Applen kostolta. Asian käsittely jatkuu syyskuun lopussa.

Lausunnossaan Epic on kyseenalaistanut Applen tavan toimia ja sanoo, että puhelimen omistajalla tulisi olla mahdollisuus asentaa laitteeseensa sovelluksia mistä lähteestä tahansa. Android-puhelimissa tämä on mahdollista, mutta Apple on estänyt sen omissa mobiililaitteissaan.

Kyseessä on suuri periaatetaistelu, jossa pitkälti ratkaistaan, onko Applella yksinoikeus jaella iPhoneihin asennettavia sovelluksia. Koska sovelluskauppa on Applen merkittävimpiä tulonlähteitä, oikeustaistelusta tullee pitkä ja kitkerä.