Huaweille massiivinen takaisku: Ulos jättimarkkinoilta

Intia ei ole kieltänyt virallisesti Huaweita, mutta on tehnyt teleoperaattoreille selväksi, ettei kiinalaislaitteilla ole asiaa verkkoihin, kertoo Financial Times.

Intia aikoo luopua Huawein ja muiden kiinalaisvalmistajien laitteista verkoissaan, kertoo Financial Times (FT).

FT:n mukaan Intia ei ole kommentoinut asiaa tai asettanut virallista kieltoa, mutta ministeriöt ja paikalliset viranomaiset ovat tehneet selväksi teleoperaattoreille, ettei kiinalaisten verkkolaitteiden käyttäminen ole sallittua.

– Nyt on selvää, ettei hallitus hyväksy kiinalaislaitteiden käyttämistä. […] Se on ohi, nimettömänä puhunut telealan johtaja sanoi FT:lle.

Saman johtajan mukaan intialaisoperaattoreilta oli jo aiemmin kielletty 5g-testien tekeminen kiinalaislaitteilla.

Intian menetys on massiivinen takaisku Huaweille, sillä kyseessä on maailman toisiksi suurin markkina. Huawei on kuulunut tähän asti kolmen suurimman laitetoimittajan joukkoon Intiassa.

Kiinan ja Intian välit ovat erittäin kireät johtuen maiden rajalla sattuneista välikohtauksista, joissa on kuollut ainakin 20 intialaissotilasta. Kiina ei ole myöntänyt omia tappioitaan.

Kesäkuun lopussa Intia ilmoitti kieltävänsä 59 kiinalaissovellusta, mukaan lukien suositun TikTok-lyhytvideosovelluksen.

Intian markkinan menetys on osa Huaweille tapahtuneiden takaiskujen sarjaa, jonka edellinen osa oli joutuminen ulos Britannian 5g-urakoista.