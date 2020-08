Tällainen on Verkkokauppa.comin ensi kuussa avautuva Verkkokauppa.fi

Verkkokauppa.com ottaa alustalleen suomalaisyrityksiä myymään tuotteitaan valintaprosessin kautta.

Verkkokauppa.comin mukaan yli 150 yritystä on hakenut mukaan yhtiön uudelle Verkkokauppa.fi-alustalle. Kyseessä on vain suomalaisyrityksille tarkoitettu verkkosivusto tuotteiden myyntiin. Sivusto on määrä avata syyskuussa.

Lopulliset valinnat mukaan tulevista yrityksistä tehdään tämän viikon torstaina. Verkkokauppa.comin mukaan sen tavoite on ”koota mahdollisimman laaja ja kiinnostava valikoima kotimaisten yritysten tuotteita”. Lopullisessa valintatilaisuudessa on mukana 20 suomalaisyritystä.

Ehdolla Verkkokauppa.fihin ovat muun muassa Supermaila Oy:n hiilikuitujääkiekkomailat, Nordic 24/7 Services Oy:n design-kylmälaitteet, EcoFurnin kiertotalouspohjaiset puutarha- ja keittiötuotteet, Seloy Live Oy:n älypeili, Brunbergin makeiset, GoSleepin Unimuna, Pari Vesaa ja Masa Oy:n antimikrobinen kosketussuojain, Artomen huonekaluihin sulautettu kotiteatterijärjestelmä sekä Aurora Nutrients Oy:n energiajuoman korvike pelaajille.

Verkkokauppa.comin mukaan sen sivustolla oli viime vuonna 70 miljoonaa kävijää. Yhtiö sanoo kävijämäärän kasvaneen tammi-helmikuussa 20 prosenttia. Yritys uskoo monen siirtäneen asiointinsa pysyvästi verkkoon koronakriisin myötä.

Verkkokauppa.fin voidaan nähdä olevan osa pitkään vallinnutta trendiä, jossa suuret verkkokaupat avaavat alustaansa myös muiden kauppiaiden käyttöön. Amazon on toiminut tällä tavoin jo pitkään, ja hiljattain myös Gigantin verkkokaupasta on voinut alkaa ostaa muiden tavarantoimittajien tuotteita. Yleensä ansaintalogiikka toimii siten, että alustan ylläpitäjä saa osuuden myyntituotoista.

Hallitsevassa asemassa olevien verkkokauppojen tapauksessa toimintamalli on herättänyt myös kritiikkiä, sillä sen katsotaan vahvistavan niiden asemaa entisestään.

Verkkokauppa.com riiteli verkkokauppa.fi-osoitteesta vuonna 2006, mutta hävisi oikeusjutun hiustuotteita myyneelle HairStorelle.