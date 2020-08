Pelaajat päivittävät koneitaan miljardien edestä saadakseen uutuuspelin pyörimään

Microsoft Flight Simulator hyödyntää yhtiön Bing-karttoja ja Azure-pilvilaskentaa. Se on silti pc-tietokoneelle hyvin raskas.

Microsoftin tuore Flight Simulator on tietokoneelle raskas peli, mutta simulaattorien ystävät ovat valmiita sijoittamaan.

Microsoftin juuri julkaistun Flight Simulator -pelin uskotaan tuovan vahvan piristysruiskeen pc-laitemarkkinoille. Jon Peddie Researchin mukaan simulaattoripelaajat käyttävät lähivuosien aikana merkittäviä summia rahaa laitepäivityksiin.

Pelin arvioidaan myyvän 3 vuoden aikana 2 270 000 kappaletta, jolloin pelaajat päivittäisivät tutkimusyhtiön laskelmien mukaan pc-laitteistojaan 2,6 miljardin dollarin (2,2 miljardin euron) edestä saadakseen paremman pelikokemuksen Flight Simulatorissa. Lukuun sisältyvät muun muassa uusien tietokoneiden, näyttöjen, prosessorien, sauva- ja peliohjainten sekä pelituolien hankkiminen.

Toisin kuin monet muut pc-pelit, Flight Simulator vaatii tietokoneen keskussuorittimelta erityisen paljon. Pelissä tehdään paljon raskasta fysiikkalaskentaa ennen kuin ruudulla esitettävää näkymää aletaan edes piirtää.

Microsoftin Flight Simulator tukee myös tulevaisuudessa virtuaalitodellisuuslaseja, joiden käyttäminen lisää prosessorikuormaa entisestään. Tutkimusyhtiön mukaan usein yhteen peliin kerrallaan keskittyvät simulaattoripelaajat ovat myös taipuvaisia sijoittamaan laitteistoonsa reilusti saadakseen sulavan pelikokemuksen.

– Kun uusia lentosimulaattoreita julkaistaan, tarjolla ei ole edes pc-laitteistoja, jotka voisivat pyörittää peliä maksimiasetuksin, sanoi Jon Peddie Researchin vanhempi pelianalyytikko Ted Pollak tiedotteessa.

Suoria hyötyjiä pelistä ovat muun muassa Intel, AMD, Nvidia sekä pc-tietokoneiden ja virtuaalilasien valmistajat.

Mitä todennäköisimmin maksimoidakseen pelimyynnin Microsoft on julkaissut Flight Simulatorin oman ohjelmistokauppansa ohella myös kilpailevalla Steam-pelialustalla.

Nykyisin pc-markkinoiden ja pelien suhde on erilainen kuin vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. Tuolloin laitteistojen kehitys oli hyvin nopeaa ja pelien laitevaatimukset kasvoivat samassa tahdissa. Tehokas pelikone pysyi ajanmukaisena huippupelien pelaamiseen korkeintaan pari vuotta, joten tietokoneiden elinkaaret olivat lyhyitä ja päivitystahti nopeaa. Sittemmin järjestelmävaatimusten kasvu on hidastunut, ja suorituskykyinen pc riittää tehoiltaan useamman vuoden ajan.

Microsoft Flight Simulatorista on tulossa arvostelu IS Digitodayhyn. Kyseessä on vuonna 1982 alkaneen pelisarjan 11. peli.