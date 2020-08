Amazon pystyttää varastoa Ruotsiin – Ennustus HS:lle: Suomen-kauppa alkaa syksyllä

Amazon.com aloittaa verkkomyynnin Ruotsissa syksyllä, konsultti ennakoi Helsingin Sanomille.

Valtava yhdysvaltalainen verkkokauppias Amazon.com on laajenemassa Pohjoismaihin avaamalla suuren varaston Ruotsin Eskilstunassa. Tilannetta Helsingin Sanomille arvioinut kaupan konsultti Markus Varsikko uskoo, että Eskilstunasta tulee Amazonin pääkallonpaikka Pohjoismaan myynnille. Keskuksesta käsin kauppaa tehtäneen paitsi Ruotsiin, myös Suomeen, Norjaan ja Tanskaan, Varsikko arvioi. Hän ennustaa aloitusta lokakuun alkuun.

– Silloin on Amazonin erikoisostofestivaali, jolloin kanta-asiakkaat saavat hyviä tarjouksia. Isolla todennäköisyydellä kauppa avautuu silloin, ja myös suomalaiset voivat alkaa tilata Ruotsin Amazonista, Varsikko sanoo HS:lle.

Varsinainen suomenkielinen Amazonin verkkokauppa on kuitenkin luvassa myöhemmin, mahdollisesti 6–12 kuukautta perässä, Varsikko pohtii. Se kuitenkin edellyttää, että Ruotsin-avaus on onnistunut.

Tähän asti suomalaisia lähin Amazonin verkkokauppa on sijainnut Saksassa. Amazonin tuloa Pohjoismaihin tai Suomeen on odotettu useita vuosia. Yhtiötä veikattiin rantautuvaksi Ruotsiin jo vuoden 2018 aikana.

Amazon on varannut amazon.fi-verkko-osoitteen, mutta toistaiseksi se ohjaa Saksan Amazoniin.

Amazonilla on kaikki saumat mullistaa paikallinen verkko-ostaminen, minkä vuoksi sen tuloon liittyy myös pelkoja. Pelkääjiin ei kuitenkaan liittynyt elektroniikkatukkuri Also Finlandin toimitusjohtaja Hans-Mikael Helenius, kun IS Digitoday kysyi asiasta vuonna 2018. Helenius näki Amazonin tehokkuuden kuitenkin haastavan suomalaiset toimijat.

– Se asettaa kauppiaat tilanteeseen, jossa pitää aidosti tehostaa toimintaansa. Mitä erityistä heillä on tarjota? Kivijalkakauppa? Palveluita?, Helenius kysyi.