Kaksi muikeaa peliä ilmaiseksi: Nyt on toimintaa enemmän kuin tarpeeksi

Enter the Gungeon on ylhäältäpäin kuvattua tiukkaa toimintaa.

Epic Games Store jatkaa pelien tarjoamista ilmaiseksi.

Epic Games Storella on tällä viikolla taas tarjolla kaksi ilmaispeliä. Näistä ensimmäinen, Enter the Gungeon, yhdistää kahta pelityyppiä. Se on vauhdikas niin sanottu bullet hell -peli. Ylhäältä kuvatussa pelissä ammuksia on ilmassa enemmän kuin omiksi tarpeiksi. Samalla se on luolastoryömintä, jossa tunkeudutaan yhä syvemmälle aarteita etsien ja ryöstellen.

Vuonna 2016 julkaistu peli on niin arvostelijoiden kuin pelaajien mieleen, ja sen saamat arviot Metacriticissä ovat varsin positiivisia.

God’s Triggerissä ei säästellä verta. Pelaaminen onnistuu myös tiiminä kaverin kanssa.

Toinen ilmaispeli on räjähdyksiä ja veriroiskeita täynnä oleva God’s Trigger. Nopeatempoinen toimintapeli on saanut kriitikoilta pääosin hyviä arvioita, mutta pelaajat ovat pitäneet siitä peräti 8,3/10 pisteen edestä Metacriticissä. Sen tyydyttävyyttä on verrattu muun muassa nacholautaseen kolmelta aamuyöstä. Pelin pegi-ikäraja on 16 vuotta.