Helsinkiläismiehelle soitettiin ”Microsoft-tuesta” – pian huijari vei tililtä 100 000 euroa

Poliisi muistuttaa, ettei nettipankkitunnuksia tule antaa ikinä kenellekään.

Helsinkiläisen miehen pankkitililtä vietiin 100 000 euroa niin sanotun Microsoftin tekninen tuki -huijauksen avulla. Miehelle oli soitettu ja väitetty, että soittaja oli Microsoftilta ja miehen tietokone olisi joutunut hakkeroinnin kohteeksi, tiedottaa Helsingin poliisi.

Huijari pyysi miestä asentamaan etähallintaohjelma TeamViewerin, antamaan nettipankkitunnukset sekä näyttämään ajokorttinsa. Mies antoi tiedot ja jonkin ajan kuluttua hänen pankkitililtään oli tehty kaksi 50 000 euron tilisiirtoa bitcoineja välittäville ulkomaisille yhtiöille. Tilit yhtiöihin avattiin puhelun aikana miehen ajokorttikuvia hyväksi käyttäen. Epäilty rikos tapahtui maanantaina 17. elokuuta. Rikosnimikkeet ovat törkeä petos ja identiteettivarkaus.

Poliisi varoittaa jälleen huijareista ja muistuttaa, ettei nettipankkitunnuksia tule antaa ikinä kenellekään. Viranomaiset tai yritykset eivät koskaan pyydä nettipankkitunnuksia puhelimitse tai sähköpostitse.

Huijarit saattavat pyytää myös luottokortin tietoja tai kuvia ajokortista. Kun etäyhteyden mahdollistava ohjelma on asennettu, huijarit pystyvät itse ottamaan kuvan ajokortista mikäli ajokorttia näytetään tietokoneen kameralle.

Teknisenä tukena esiintyvät huijarit ovat neuvoneet asentamaan tietokoneelle etäyhteysohjelman, jonka kautta heillä on mahdollisuus nähdä kaikki tiedot, jotka tietokoneen haltija syöttää koneelle ja käyttää tietokonetta kuin omaansa. He pystyvät esimerkiksi pimentämään tietokoneen näytön silloin, kun he tekevät siirtoja pankkitililtä.

– Jos saat soiton ”teknisestä tuesta”, lopeta puhelu, älä asenna tai anna asentaa tietokoneeseesi tai matkapuhelimeesi mitään etäyhteyden mahdollistavia ohjelmia tai muitakaan ohjelmia. Älä myöskään anna huijareille mitään henkilökohtaisia tietoja, ohjeistaa tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin poliisilaitokselta.

Pelkästään Helsingin poliisin tietoon tulee onnistuneita Microsoft tekninen tuki -huijauksia lähes päivittäin. Viime aikoina huijarit ovat olleet yhteydessä etenkin vanhempiin henkilöihin.

– Tätä varoitusta ja näitä ohjeita kannattaa jakaa myös läheisille ja esimerkiksi työkavereille, tiedotteessa sanotaan.