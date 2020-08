”Pahempaa kuin mitä useimmat pelkäsivät” – laitevalmistaja pakottaa asiakkaansa Facebookiin

Facebookin vuonna 2014 ostama Oculus on virtuaalitodellisuuslasien pioneeri. kuvassa Rift S -malli.

Uusien Oculus-käyttäjien on kirjauduttava pian Facebookin kautta. Vanhoilla käyttäjillä takaraja häämöttää myöhemmin.

Facebookin omistama virtuaalitodellisuusyhtiö Oculus ilmoittaa tulevasta Facebook-pakosta. Yhtiön blogikirjoituksen mukaan kaikkien uusien Oculus-käyttäjien on kirjauduttava sisään Facebook-tunnuksillaan lokakuusta alkaen.

Oculus on tuonut markkinoille silmikoita, joiden käyttäjä näkee pelimaailman kuin hän olisi oikeasti siellä. Samankaltaisia virtuaalitodellisuuslaitteita on tuotu sen jälkeen markkinoille useilta valmistajilta. Varsinaista vr-vallankumousta ei ole kuitenkaan vielä tapahtunut, mutta Oculuksen mallit ovat markkinajohtajia. Laseja käytetään etenkin pelaajien keskuudessa.

Jos käyttäjällä on jo Oculus-tili, sen voi yhdistää Facebook-tilin kanssa. Jos käyttäjä kieltäytyy tästä, hän voi käyttää Oculus-tiliään tammikuuhun 2023 asti. Mikäli käyttäjä edelleen kieltäytyy yhdistämästä tilejään, hän voi jatkaa Oculus-laitteensa käyttämistä, ja Oculus pyrkii pitämään ostetun sisällön saatavilla. Jotkin pelit ja sovellukset eivät kuitenkaan välttämättä enää toimi.

Ilmoituksen mukaan muutoksen tarkoitus on tarjota käyttäjille yksi tapa kirjautua laitteeseen ja helpottaa kaverien kanssa pelaamista virtuaalitodellisuudessa. Samalla mahdollistuu esimerkiksi pelaamisen suoratoistaminen Facebook-aikajanalla.

Moni otti ilmoituksen Facebook-pakosta vastaan tyrmistyneenä. Se vahvisti pelot, jotka heräsivät jo vuonna 2014 Facebookin ostaessa Oculuksen miljardisummalla.

– Vau, mikä keino tappaa vr, Facebook. Tästä ei tule suosittua, moni ystävistäni kieltäytyy hankkimasta Facebook-tiliä, joten tämä tarkoittaa etteivät he hanki Oculus-laitetta. Tämä on pahempaa, kuin mitä useimmat pelkäsivät Facebookin ostaessa Oculusin, kommentoi eräs blogikirjoituksen lukenut.

Twitter on täynnä samankaltaisia kommentteja.

– Tämä on todella huono tuotepäätös. Menetätte tällä paljon asiakkaita. Siinä ei vain ole järkeä. En halua kaikkia Facebook-”kavereitani” Oculus-tililleni. [Valven] Steam-tiliin kytkeytyminen olisi järkevämpää. Valitettavasti tämä on viimeinen naula arkkuun loistavalle teknologialle, kuului toinen arvio.

Monet kommenteista ovat varsin suorasukaisia, eikä niitä voi toistaa täällä.

Jotkut ovat myös nostaneet esille Oculusin perustajan Palmer Luckeyn lupauksen kaupan yhteydessä vuonna 2014. Luckey sanoi ”takaan, että Facebook-tilille ei tarvitse kirjautua aina, kun Oculus Riftiä haluaa käyttää”. Hän viittasi yhtiön ensimmäiseen silmikkoon, joka ilmestyi lopulta vuonna 2016.

Luckey lähti Oculus-yhtiöstä jo vuonna 2017.

Myös puolustajia löytyy.

– Tämä on täysin ok, saamme enemmän palveluita ja täyden integraation. Asioiden linkkaaminen on se, miten sosiaalinen [media] toimii!, korostaa yksi käyttäjä.

Facebookin tietosuojaongelmat ja epäilty välinpitämättömyys niitä kohtaan on saanut huomattavaa näkyvyyttä viime aikoina. Palvelua leimaavat myös muut ongelmat, kuten vihapuhe ja valeuutiset, joiden takia useat mainostajat boikotoivat palvelua hiljattain.

Oculus kuitenkin vakuuttaa blogissaan, että käyttäjän vr-toimintaa ei julkaista Facebookissa ilman lupaa. Oculuksen ja Facebookin käyttöön liittyviä tietoja käytetään muun muassa mainosten kohdentamiseen, mutta myös palveluiden turvallisuuden edistämiseen, blogissa sanotaan.