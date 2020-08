Netflix kokeilee uutta nappia, joka muuttaa katselemisen kokonaan

Satunnaistoistopainike perustuu Netflixin arvioon siitä, mikä käyttäjää kiinnostaa.

Netflix kokeilee palvelussaan shuffle- eli satunnaistoistonappia, kertoo TechCrunch. Kyseessä on kotinäkymään asetettu nappi, joka toistaa satunnaisesti sisältöä, jonka Netflix arvelee käyttäjää kiinnostavan.

Kotinäkymä on aloitusruutu, josta valitaan tilauksen käyttäjäprofiili. Uusi painike on ilmestynyt sen alle.

Netflix vahvistaa TechCrunchille, että satunnaisesti näytettävä sisältö voi olla keskeneräinen sarja, katsomislistalla oleva ohjelma tai aiempiin katselumieltymyksiin perustuva valinta.

Joidenkin älytelevisioiden Netflix-sovelluksiin on ilmestynyt play something (toista jotain) -valinta, joka tekee saman asian. Palvelu kokeilee erilaisia versioita satunnaistoistosta. Sen tarkoitus on tuoda suoratoistopalvelua lähemmäs tavallista televisiota, jossa on aina jotain pyörimässä.

Aivan erehtymätön ei Netflixin arvausalgoritmi ole. Eräs käyttäjä huomauttaa sen tarjonneen Modernia perhettä ensimmäisen kauden alusta, vaikka hän on jo katsonut koko sarjan.

Ominaisuus on testausvaiheessa, eikä päätöstä sen tuomisesta kaikille käyttäjille ole tehty.