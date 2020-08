Uusi sotastrategiapeli on nyt ladattavissa ilmaiseksi – aikaa enää muutama tunti

A Total War Saga: TROY on jatkoa arvostetulle pelisarjalle.

A Total War Saga: TROY on vielä hetken ilmainen, jos sen suostuu lunastamaan Epicin kaupasta.

Pitkäkestoinen ja arvostettu strategiapelisarja Total War sai juuri jatkoa A Total War Saga: TROYsta. Creative Assemblyn kehittämä ja Segan julkaisema peli on lunastettavissa täysin ilmaiseksi ensimmäiset 24 tuntia, jos pelin nappaa Epic Games Storesta. Tarjousta ei ole enää paljoa jäljellä ja se päättyy tänään perjantaina kello 16.00 Suomen-aikaa.

Pelin normaalihinta on 49,99 euroa. Se on saatavissa sekä Windowsille että Macille, mutta pelin Pegi-ikärajaa ei kannata jättää huomiotta. Graafista väkivaltaa sisältävä peli on sallittu vähintään 16-vuotiaille.

Paina pelin kauppasivulla Get-nappia. Jos lunastat pelin ajoissa, se liitetään Epic-tiliisi ja voit ladata sen tietokoneellesi myöhemminkin. Pelaamista varten tarvitset käyttäjätilin lisäksi Epicin kauppaohjelmiston tietokoneellesi.

Epic Games esiintyy tarkoituksella eräänlaisena pelialan häirikkönä. Se on ilmaispeleillään pyrkinyt nakertamaan hallitsevan alustan Steamin asemaa. Sama käytös näkyy myös älypuhelimissa. Epic syyttää Googlea ja Applea kilpailun polkemisesta ja teki Fortnite-peliinsä virallisten sovelluskauppojen sääntöjä rikkovan päivityksen.

Seurauksena Fortnite sai heti lähtöpassit niin Google Playsta kuin App Storesta. Epic vastasi haastamalla Googlen ja Applen oikeuteen.