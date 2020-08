Trump uhkaa suomalaisen Supercellin omistajaa – näin peliyhtiö vastaa

Kiinalainen Tencent on Trumpin tulilinjalla. PC World pohtii mahdollisen kiellon seurauksia yhtiön omistamille pelitaloille, joiden joukossa on myös suomalainen Supercell.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pelot kansalaisten tietojen vuotamisesta Kiinan hallitukselle eivät rajoittuneet TikTokiin. Trump uhkaa myös kiinalaista Tencentiä kiellolla 20. syyskuuta mennessä.

On epäselvää, ymmärtääkö Trump uhkauksensa todelliset mittasuhteet. Jos kielto astuu voimaan, se saattaa estää esimerkiksi erittäin suositut Fortnite- tai League of Legends -videopelit Yhdysvalloissa, PC World -lehti arvioi. Tencent omistaa 40 prosenttia Fortniten julkaisseesta Epic Gamesista. League of Legendsin julkaisijan Riot Gamesin Tencent omistaa kokonaan.

Omistukset tai osuudet eivät rajoitu siihen. Suomalaisesta Supercellistä Tencent omistaa enemmistöosuuden samoin kuin Path of Exilen kehittäjästä Grinding Gear Gamesista. PUPG-pelin kehittäjästä Blueholesta Tencent omistaa 11,5 prosenttia.

Supercell tunnetaan muun muassa Clash of Clans-, Clash Royale-, Hay Day- Brawl Stars- ja Boom Beach -peleistään. Etenkin Clash-pelit ovat olleet globaaleja megahittejä. Peliyhtiö kommentoi tilannetta lyhyesti IS Digitodaylle.

– Tämän hetken tietojemme mukaan Trumpin määräys ei koske pelien saatavuutta tai niihin liittyvää kaupankäyntiä Yhdysvalloissa. Tämän enempää emme valitettavasti pysty kommentoimaan asiaa tässä vaiheessa, Supercell lausuu.

Trumpin määräys on kohdistettu Tencentin omistamaa viestisovellus WeChatia vastaan. PC World kuitenkin tulkitsee määräyksen koskevan laajasti Tencentin omistamia pelejä ja tytäryhtiöitä. Lehden mukaan ei ole selvää, koskisiko se myös muita yrityksiä, joista Tencentillä on osuus.

Etenkin Fortniten kieltäminen olisi omiaan raivostuttamaan miljoonat amerikkalaiset ja juuri presidentinvaalien alla. On siis syytä olettaa, ettei kielto välttämättä toteudu uhkaavassa laajuudessaan. Toistaiseksi mitään ei kuitenkaan tiedetä varmasti.