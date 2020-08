Trump allekirjoitti presidentin asetuksen Tiktokista – Asetus kieltää sovelluksen toiminnan Yhdysvalloissa, ellei kauppoja synny

TikTok on joutunut presidentti Donald Trumpin hampaisiin.

Asetus annettiin Trumpin mukaan ”kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi”.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi torstaina asetuksen, jolla hän kieltää kaiken liiketoiminnan videopalvelu TikTokin omistavan ByteDance-yhtiön kanssa Yhdysvalloissa. Asetus tulee voimaan 45 päivän kuluttua. Uutiskanava CNN:n mukaan asetus tarkoittaa käytännössä sitä, että Tiktokin toiminta Yhdysvalloissa kielletään, ellei kauppoja synny ennen määräaikaa.

– Yhdysvaltojen on ryhdyttävä aggressiivisin toimiin TikTokin omistajien kanssa kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi, Trump sanoi toimeksiannossa.

Hän on jo aimmin uhannut kieltää TikTok-sovelluksen Yhdysvalloissa, mikäli sen Yhdysvaltain toimintoja ei myydä ohjelmistoyritys Microsoftille syyskuun 15. päivään mennessä. Ohjelmistoyritys Microsoft on neuvotellut joidenkin Tiktokin toimintojen ostosta. Yritys on kertonut pohtivansa Tiktokin Yhdysvaltain, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin toimintojen ostoa.

Torstaina talouslehti Financial Times uutisoi, että Microsoft olisi kiinnostunut ostamaan Tiktokin kokonaisuudessaan. Lehden tietojen mukaan Microsoft on muuttanut suunnitelmiaan, koska sovelluksen jakaminen useamman yrityksen omistukseen olisi hankalaa.

Microsoft ei ole halunnut kommentoida lehden tietoja.

Huippusuositun TikTok-mobiilisovelluksen omistaa kiinalainen ByteDance-yhtiö. Kyseinen sovellus on ladattu Yhdysvalloissa kaikkiaan noin 175 miljoonaa kertaa, ja maailmanlaajuisesti latauksia on yli miljardi.

Valkoisen talon toimeksiannon mukaan TikTok kerää käyttäjiltä automaattisesti suuria määriä tietoja, kuten sijaintitietoja sekä selaus- ja hakuhistoriaa.

– Tämä tiedonkeruu uhkaa antaa Kiinan kommunistiselle puolueelle mahdollisuuden saada amerikkalaisten henkilökohtaisia ja itse omistamia tietoja.

TikTokin täyskieltoa harkittiin jo vakavasti Yhdysvalloissa aiemmin, koska hallitus pelkää sen vakoilevan kansalaisia Kiinan hallitukselle. Tästä ei ole selviä todisteita, ja TikTokin omistava ByteDance on kiistänyt väitteet.

Asetuksessa kielletään myös liiketoimet Tencent-yhtiön kanssa, sillä Trumpin mukaan myös WeChat-sovellus on uhka maan kansalliselle turvallisuudelle.

Washingon Post -lehden mukaan asetukset estävät sovellusten löytymisen sovelluskaupoissa.

Lähteenä myös AFP.