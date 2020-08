Epicillä kolmen pelin viikko: Nappaa nämä ilmaiseksi

Kolmen pelin sakki tarjoaa tasohyppelyä ja luolastoseikkailua.

Pelitalo Epic Gamesin pelikauppa Epic Games Store laittoi taas vaihteeksi jopa kolme ilmaista peliä jakoon viikon ajan. Pelit ovat 20XX, Barony ja Superbrothers: Sword & Sworcery EP ja ne voi lunastaa maksutta torstaihin 6. elokuuta kello 18 mennessä.

Kaikki tämän viikon pelit ovat tarkoituksella vanhahtavia ulkoasultaan. 20xx on värikäs tasohyppely, jota voi myös pelata yhdessä kaverin kanssa. Barony on ensimmäisen persoonan luolastoseikkailu, jota voi pelata yksin tai kaverien kanssa verkon välityksellä.

Baronyssa taistellaan pikselivihollisia vastaan.

Superbrothers on peleistä kaikista erikoisin ja sen taidemainen grafiikka ei välttämättä ole kaikkien makuun. Kyseessä on sivusta kuvattu toimintaseikkailu, jossa on panostettu ääniraitaan. Peli on saanut verrattain hyviä arvosteluita sekä ammattikriitikoilta että pelaajilta.

Superbrothers on massasta poikkeava taidepläjäys.

Kolmikko on ladattavissa vain Windowsille, joten Mac-pelaajat joutuvat tällä kertaa nuolemaan näppejään. Peleistä vain 20XX:lle löytyy Pegi-ikäraja, joka on 7.

Pelien lataamiseen tarvitset ilmaisen käyttäjätilin Epicin kaupassa ja ilmaisen ohjelmiston tietokoneellesi. Tämän viikon pelit eivät vaadi paljoa tehoa tietokoneelta ja vievät myös vähän tilaa koneen massamuistista.