Uusi toiminto tuloillaan Chromeen – säilyttää kiinnostavat sisällöt

Kiinnostavien verkkosivujen hukkaamisesta on tulossa entistä vaikeampaa Chromessa, Techdows kertoo.

Googlen Chrome-selaimeen on tulossa Lue myöhemmin (tarkka suomennos ei ole tiedossa) -niminen toiminto. Asiasta kertova Techdows viittaa Chromen kokeelliseen versioon 86, jonka niin ikään kokeellisissa toiminnoissa näkyy Read later -asetus. Se ei tosin IS Digitodayn kokeilussa tee tällä hetkellä yhtään mitään.

Asetuksen on kuitenkin lopulta määrä lisätä Chromen käyttöliittymään nappi, jolla halutun välilehden saa helposti muistiin myöhempää lukemista varten. Toiminto vaikuttaa jossain määrin päällekkäiseltä vanhojen kirjanmerkkien kanssa ja on epäselvää, miten se tarkalleen ottaen toimii.

Lue myöhemmin -toiminto on tulossa Chromen Windows-, Mac-, Linux- ja Chrome OS -versioihin. Tältä osin Google on jäljessä kilpailijoitaan Edgeä ja Firefoxia, joissa on jo ollut vastaava toiminto. Firefox esimerkiksi sai Pocket-nimisen toimintonsa verkkosisältöjen tallentamiseksi jo vuonna 2017.

Siinä missä Lue myöhemmin palvelee ainakin aluksi vain Chromen tietokonekäyttäjiä, sen mobiilisovellukseen on tulossa toinen toiminto, jolla voi siirtää tiedostojen latausta edemmäs. Kun jotakin tiedostoa yrittää ladata internetistä, Chrome kysyy haluaako tiedoston ladata heti vai tiettynä päivämääränä ja kellonaikana.

Kummatkin toiminnot ovat vielä kehitysvaiheessa, eikä ole varmaa että ne tulevat koskaan laajaan käyttöön.