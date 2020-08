Niin kummaa, että jopa Twin Peaks kalpenee – tätä pelitärppiä saa kokeilla omalla vastuulla

IS valitsi elokuulle neljä ansiokasta peliä, joita ei kannata missata. Tai no, tällä kertaa yhden pelin kohdalla raja hyvän ja huonon välillä on varsin häilyvä.

Kuukauden pelitärpit vievät keskelle värikästä luontoa, parhaaseen kasaritunnelmaan ja ratkomaan kinkkisiä pulmia. Ja sitten lisäksi... luvassa on jotain todella erikoista.

Wide Ocean Big Jacket

(Kehittäjä: Turnfollow. Saatavilla: pc, Switch.)

Aina ei tarvita sitä suurinta budjettia. Nyt luonnonhelmassa värit ovat räikeitä, yksityiskohdat minimissä ja animaatio niukkaa, mutta hahmot tulevat iholle ja peli on upea.

Kesä, kärpäset ja camping. Aina joskus vastaan tulee peli, josta tietää jo alkumetreillä, että nyt luvassa on jotain todella herkullista. Wide Ocean Big Jacket on juuri sellainen peli. Se suorastaan huokuu hyvää tekemisen meininkiä.

Seikkailupelissä aviopari suuntaa telttaretkelle korpeen. Mukaan tulee miehen seiskaluokkalainen siskontyttö ja hänen samanikäinen poikaystävänsä. Näkökulma kiertää kiehtovasti, sillä kaikilla pääsee pelaamaan.

Ja pelaaminen, se onkin epätavallista. Välillä pitää etsiä paikka puskapissalle, paistaa hodareita, bongata lintuja ja kohdata äkäinen teiniryhmä. Iltanuotiolla kerrotaan sitten kauhusatu.

Upealla pelillä on mittaa pitkän elokuvan verran. Eikä se tarvitse sekuntiakaan lisää. Tiivis paketti luo lennokkaan ja hersyvän kuvan hetken elosta luonnonhelmassa. Timanttinen käsikirjoitus paljastaa ihmisluonteet kaikissa herkissä piirteissään.

Bloodstained: Curse of the Moon 2

(Inti Creates. Pc, PS4, Switch, Xbox One.)

Psst, eivät NES-pelit oikeasti olleet ihan näin komeita. Etenkin monikerroksiset taustat ja valtavat pomoviholliset paljastavat huijauksen. Mutta mitä sitten, jos harha on näin hieno.

Viime aikoina on piisannut pelejä, jotka tavoittelevat vanhaa aikaa. Anti on koostunut etenkin 1980-luvulle haikailevista tapauksista. Laadusta ei ole ollut pulaa, ja nyt lista saa komean lisän. Se on itse asiassa yksi parhaista.

Bloodstained: Curse of the Moon 2 on huikea kunnianosoitus Nintendon legendaariselle NES-koneelle ja sen parhaille toimintatasoloikille. Peli näyttää ja ennen kaikkea tuntuu kuin se olisi kasarilta.

Pelaaminen tapahtuu neljällä hahmolla, joita voi vaihtaa silmänräpäyksessä. Jokaisella on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Ne onkin opeteltava ulkoa, mikäli haluaa pötkiä pitkälle. Haastava peli nimittäin rankaisee virheistä välittömästi.

Mutta onneksi kokonaisuus on niin palkitseva. Pelattavuus on viimeisen päälle tasapainossa. Pelin myös haluaa pelata useasti läpi, sillä kentissä on liuta salareittejä. Lisäksi läpipeluut palkitaan kiinnostavilla pelimuodoilla.

Creaks

(Amanita Design. iOS, pc, PS4, Switch, Xbox One.)

Maalauksellisen pelin jokainen ruutu on täynnä kauniita yksityiskohtia. Vaivannäköä pursuavat alueet tarjoavat aina myös maittavan ja kinkkisen pulman ratkaistavaksi.

Tsekkiläinen Creaks ansaitsee tämän kuukauden suurimmat suositukset. Kyseessä on peräti kahdeksan vuotta työstetty, erinomaisen viimeistelty pulmatasoloikka.

Vähäeleinen tarina alkaa nimettömän kirjailijan työskennellessä yöllä kattolampun valossa. Hetkessä lamppu poksahtaa ja tapetti seinässä repeää. Takaa paljastuu onkalo, joka johtaa maan alle ihmeelliseen maailmaan.

Tarkoitus on edetä oudossa ja vihamielisessä ympäristössä. Kampia pyörittämällä, valovipuja naksauttamalla ja laatikoita työntämällä ratkotaan pulmia, jotka jakautuvat ruutuihin. Samalla väistellään vihollisia kieli keskellä suuta.

Tässä on mallia esimerkillisestä pelisuunnittelusta. Pulmia osataan jalostaa samasta pohjaideasta monipuolisiksi versioiksi. Ja kun yksi idea on kaluttu loppuun, on heti uuden vuoro. Juuri näin.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise

(White Owls, Toybox. Switch.)

Kerrassaan hämmentävässä seikkailupelissä FBI-agentti taittaa matkaa skeittilaudan päällä. Samalla hän käy ikimuistoisia keskusteluita jakautuneen persoonallisuutensa kanssa.

Lopuksi peli, jolla ei pitäisi olla asiaa tälle palstalle.

Vilkaisukin paljastaa, miten rajussa kunnossa seikkailupeli Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise on. Grafiikka on kauniisti sanottuna vaatimatonta. Mutta silti peli tökkii kuin se vetelisi viimeisiään.

Välillä eteneminen katkeaa hetkeksi kokonaan. Lataustauotkin kestävät ikuisuuden. Ja tehtävät ovat pitkäveteisiä ja epämääräisiä. Tuntuu kuin peli haluaisi ärsyttää. Osa on tarkoituksellista, osa ei.

Mutta minkäs teet. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että tämä kiehtoo puutteineenkin. Rosoisuudessa on vetovoimaa.

Maineikkaan tv-sarja Twin Peaksin innoittamassa tarinassa sekopäinen FBI-agentti saapuu pikkukaupunkiin selvittämään murhaa. Anti on tosin niin kirpeää, että jopa Twin Peaks tuntuu verrattain selkeältä.

Peli ansaitseekin hapokkaiden hahmojen ja sakeiden keskusteluidensa vuoksi varsin varovaiset ja avarakatseiset kehut.