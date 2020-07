Voiko Teslan Autopilotin saada muihinkin autoihin? – Kyllä, vastaa Elon Musk

Tesla on valmis lisensoimaan ohjelmistojaan muillekin, Elon Musk ilmoitti.

Sähköautoyhtiö Teslan perustaja ja toimitusjohtaja Elon Musk on valmis päästämään muutkin autovalmistajat käsiksi yhtiön teknologiaan. Musk kertoi asiasta twiitissä, jonka hän liitti Teslarati-uutispalvelun artikkeliin.

– Tesla on avoin lisensoimaan ohjelmistoja ja toimittamaan voimansiirtojärjestelmiä ja akkuja. Yritämme vain kiihdyttää kestävää energiaa, emme murskata kilpailijoita, Musk kirjoitti Twitterissä.

Kun Muskilta kysyttiin, kattavatko ohjelmistot myös Tesla-autojen automaattisen ajamisen mahdollistavan Autopilotin, Musk vastasi "kyllä".

Autopilot on jakanut mielipiteitä. Toisinaan se on jopa pelastanut ihmisiä, välillä taas siihen liikaa luottaneet kuljettajat ovat aiheuttaneet vakavia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Teknologia on kehittynyt vuosien varrella, mutta ainakin vielä viime vuonna sitä pystyttiin hämäämään helposti.

Kilpailijoiden murskaamisesta puheen ollen Tesla on juuri käynnistänyt oikeustoimet sähköautovalmistaja Riviania vastaan syyttäen sitä kauppasalaisuuksien varastamisesta. Asiasta kirjoittaa muun muassa Ars Technica.