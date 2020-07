Netin videopalveluihin luvassa toivottu uudistus – Universalin päätös voi mullistaa elokuvien katselun

Elokuvat voivat pian tulla katsottavaksi verkkopalveluihin selvästi aiempaa nopeammin. Ensimmäisenä näin tekee Universal, The Wall Street Journal kertoo.

Elokuvat ovat matkalla verkon suoratoistopalveluihin entistä nopeammin. Yksi Hollywoodin johtavista elokuvastudioista Universal Pictures on sopinut Yhdysvaltain suurimman elokuvateatteriketjun AMC:n kanssa, että elokuvat voidaan siirtää kotilevitykseen vain 17 päivää niiden teatterijulkaisun jälkeen. Aiemmin niin on voitu tehdä vasta 75 päivän jälkeen. The Wall Street Journal -lehden (WSJ) mukaan kyseessä on "seisminen muutos", joka mullistaa tapaa jolla Hollywood on tehnyt bisnestä vuosikymmeniä.

WSJ ei kertonut tarkemmin, mitä kaikkia suoratoistopalveluita lyhennetty julkaisuaika koskee. Se riippunee sopimuksista, jotka palvelut ovat tehneet studioiden kanssa. Lehden saaman epävirallisen tiedon mukaan AMC saa osansa tuloista, kun Universalin elokuvia vuokrataan sellaisissa palveluissa kuin Apple TV ja Amazonin verkkosivut.

On epäselvää, miten muutoksen tuulet kantavat Yhdysvaltoja edemmäs. WSJ:n mukaan AMC ja Universal keskustelevat kansainvälisestä jakelusta muun muassa Eurooppaa koskien. Kyseessä voi silti olla merkittävä sysäys laajemmalle muutokselle elokuva-alalla. WSJ ennakoi, että Universalin ja AMC:n sopimus lisää paineita kummankin yhtiön kilpailijoille seurata perässä.