Intia kielsi TikTokin ja samaa suunnittelee Yhdysvallat – Instagram tuo uudella videotoiminnollaan tilalle kilpailijan

Tutkijan mukaan lyhytvideopalvelut kasvattavat suosiotaan, sillä sisältö on nopeatempoista eikä vaadi valtavasti perehtymistä.

Kiinalainen videosovellus TikTok on herättänyt huolta tietoturvallisuudestaan, ja isot markkinat ovat sulkeutumassa sovellukselta. Intian hallitus kielsi TikTokin sekä usean muun kiinalaisen sovelluksen lataamisen. Myös Yhdysvalloissa harkitaan sovelluksen kieltämistä. Kieltoihin voi vaikuttaa myös kauppapolitiikka, sillä Intia ja Yhdysvallat ovat olleet erilaisissa kiistoissa Kiinan kanssa.

Lisäksi yhdysvaltalaisen Facebookin omistaman Instagramin uusi Reels-toiminto on haastamassa TikTokin. Reels muistuttaa läheisesti kiinalaisen TikTokin toimintaperiaatetta, jossa käyttäjä voi kuvata ja muokata 15 sekunnin videopätkiä. Uusi Reels-toiminto tulee saataville myös yli 50 muussa maassa, kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Käyttäjät pääsevät kuvaamaan, muokkaamaan ja jakamaan 15 sekunnin Reels-videoita Instagramin sovelluksessa. Videoihin voi lisätä efektejä ja taustamusiikkia kuten TikTokissa, jossa korostuvat erityisesti kevyet tanssi- ja sketsivideot.

Uusi toiminto yhdistää kahden suositun sovelluksen toimintoja samalle alustalle. Erityisesti lasten ja nuorten suosima videopalvelu TikTok on maailman suosituimpia sovelluksia, ja lokakuusta 2019 lähtien se on ollut Yhdysvaltain ladatuin sovellus. Maailmanlaajuisesti sovellus on ladattu yli 2 miljardia kertaa.

Sosiaalisen median vaikuttajia tutkineen, Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava Hanna Reinikaisen mukaan lyhytvideopalvelut kasvattavat suosiotaan, sillä sisältö on nopeatempoista eikä vaadi valtavasti perehtymistä.

– TikTokissa koukuttaa se, että käyttäjät voivat nopeasti välipalan omaisesti kuluttaa sisältöä, sanoo Reinikainen.

Tietoturvaepäilyt vievät kiinalaissovelluksia kieltoon

Reels-toiminnon julkaisu osuu otolliseen aikaan, sillä Intian hallitus kielsi kiinalaisen ByteDancen omistaman TikTokin kansalaisiltaan heinäkuun alussa. Myös muita kiinalaisia sosiaalisen median palveluita rajoitetaan maassa. Intia on merkittävä markkina-alue sosiaalisen median sovelluksille, joten TikTok menettää kiellon takia suuren määrän käyttäjiä. Instagram Reels otettiin Intiassa käyttöön vain päiviä hallituksen kiellon jälkeen.

Myös presidentti Donald Trump on ilmoittanut harkitsevansa kiinalaisen videopalvelun kieltämistä Yhdysvalloissa. TikTok on herättänyt paljon keskustelua käyttäjien tietoturvallisuudesta.

Instagramin uutta toimintoa on päästy testaamaan Brasiliassa jo viime vuoden lopulla. Tänä kesänä myös ranskalaiset ja saksalaiset pääsivät testikäyttämään Reelsia.

Facebook haalii trendaavia toimintoja

Facebookin omistama Instagram on ennenkin jäljitellyt suosiota saavuttaneita sosiaalisen median palveluiden toimintoja. Viestipalvelu Snapchat nousi nuorten suosioon erityisesti Tarina-toiminnollaan, jossa käyttäjät jakoivat seuraajiensa nähtäville kuvia ja videoita. Tarinat katoavat vuorokauden kuluttua. Instagram päivitti samanlaisen toiminnon sovellukseensa vuonna 2016, ja se nousi nopeasti käyttäjien suosioon.

Alkuperäiset sovellukset ovat kuitenkin säilyttäneet käyttäjäkuntansa, vaikka suosio on laantunut.

– Jos Snapchatia katsoo, niin ei Instagramin Tarina-toiminto ole sitä kokonaan hävittänyt. Sovelluksella on edelleenkin oma käyttäjäkuntansa, sanoo Reinikainen.

Edellinen Facebookin julkaisema TikTokin kilpailijaksi tarkoitettu Lasso-sovellus ilmoitti sulkeutuvansa heinäkuun alussa. Vuonna 2018 julkaistu Lasso oli ladattavissa Etelä-Amerikan maissa sekä Yhdysvalloissa.

Käyttäjät mukautuvat muutoksiin nopeasti

Kiinalaissovellusten kieltäminen rajoittaa käyttäjäkuntaa, mutta käyttäjien omia valintoja sovellusten välillä on vaikea ennustaa. Hanna Reinikainen uskoo, että Instagramin Reels-toiminto voi saada vanhemmat ikäluokat innostumaan TikTokille ominaisesta sisällöntuottamisesta, sillä tällä hetkellä sovellus mielletään yhä vahvasti nuorempien alustana.

– Vaikea sanoa, siirtyvätkö TikTokin käyttäjät Instagramin puolelle vai enemmänkin niin, että aktiiviset Instagramin käyttäjät ottavat Reels-toiminnon käyttöön eivätkä mene ollenkaan TikTokiin.

Käyttäjät sopeutuvat uusiin toimintoihin nopeasti. Reinikainen uskoo, että sosiaalisessa mediassa yleistyneet kaupalliset yhteistyöt siirtyvät myös Reels-videoihin. Yhteistöiden eli maksettujen mainosten avulla sosiaalisesta mediasta voi muodostua tulonlähde.

– Samalla lailla mietittiin joskus, että miten yhteistyöt toimivat Instagramin Tarinoissa, mutta sinnekin ne ovat löytäneet. Uskoisin kyllä, että jos Reels-toiminto omaksutaan, niin kyllä ne kaupalliset yhteistyötkin sinne tiensä löytävät.

Suomen suosituin on Whatsapp

Tilastokeskuksen vuoden 2019 tiedon mukaan noin puolet suomalaisista seuraa jotain yhteisöpalvelua päivittäin tai lähes päivittäin. Internetin käytössä on yhä suuria ikäryhmittäisiä eroja, sillä lähes kaikki alle 55-vuotiaat käyttävät nettiä, mutta tämä ei ole itsestäänselvyys eläkeikäisillä.

DNA:n viime vuonna teettämän kyselytutkimuksen mukaan Whatsappia käytti noin 2,8 miljoonaa suomalaista. Saman verran käyttäjiä oli videopalvelu Youtubella. Whatsapp ja Youtube ohittivat käyttäjämäärissä täpärästi Facebookin, jonka käyttäjillä on laajin ikäjakauma. Alun perin korkeakouluopiskelijoille tarkoitettua keskustelukanava Jodelia kertoi käyttävänsä lähes neljäsosa 15–24-vuotiaista. Nopeasti nuorten suosioon nousseen TikTokin suomalaiset käyttäjämäärät eivät näy vielä tilastoissa.

Sosiaalisen median palveluiden käyttäjämäärät voivat vaihdella nopeasti, ja etenkin nuoret käyttäjät voivat nostaa sovelluksen nopeaan suosioon.

Myös vuoden 2017 Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimus kertoi suomalaisten käytetyimmän sosiaalisen median olevan Whatsapp ja joka kolmannen käyttävän Instagramia. Keskimääräinen suomalainen käyttikin kahta tai kolmea sosiaalisen median palvelua. Neljää palvelua kertoivat käyttävänsä 15–24-vuotiaat sekä ylemmät toimihenkilöt. Vapaa-aikatutkimus tehdään noin kymmenen vuoden välein.