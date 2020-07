Epiciltä kaksi ilmaispeliä: Nuorempaan ja aikuisempaan makuun

Kaksi videopeliä on lunastettavissa viikon ajan täysin ilmaiseksi.

Verkon pelikauppa Epic Games Store jatkaa ilmaispelien tarjontaa. Nyt niitä on kaksi ja ne voi lunastaa torstaihin 30. heinäkuuta kello 18 mennessä. Pelit ovat Next Up Hero ja Tacoma.

Luolastoseikkailu Next Up Hero on sallittu vähintään 7-vuotiaille ja on ylhäältä sivusta kuvattu (isometrinen) värikäs taistelupeli, jossa hankitaan uusia varusteita ja parannetaan pelihahmon kykyjä. Huomionarvoista on, että pelin saa Windowsin lisäksi myös Macille.

Tacoma puolestaan on vähintään 16-vuotiaille sallittu ja varsin tarinavetoinen seikkailu hylätyllä avaruusasemalla, jossa jokin on mennyt pahasti pieleen. Pelin voi lunastaa vain Windowsille.

Orastava Epic jakoi välillä todellisia megapelejä, kuten GTA V, ilmaiseksi haukatakseen markkinaosuutta. Viime aikoina pelit eivät ole aina olleet niin tunnettuja, mutta se ei tarkoita etteikö niitä kannattaisi ainakin kokeilla. Tästä kaksikosta etenkin Tacoma on saanut verrattain paljon kehuja pelaajilta.

Tarvitset pelaamiseen ilmaisen käyttäjätilin Epicin kaupassa ja ilmaisen asiakasohjelmiston, joka asennetaan tietokoneellesi.

Pelaajan on viime kuukausina kannattanut pitää silmänsä auki muutenkin. Osin koronapandemian seurauksena normaalisti kalliitakin videopelejä on hetkittäin jaettu maksutta, ja tarkkaavainen harrastaja on tällä tavalla voinut haalia itselleen runsaasti mielekästä pelattavaa. Tosin joskus pelin lunastaminen on ollut työn ja tuskan takana.