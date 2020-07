Kova syytös – Englannin koronaseuranta rikkoo lakia

Hallitus myönsi, että seurantajärjestelmä otettiin käyttöön ilman vaadittavaa tietosuojaselvitystä. Asiasta kertoo BBC.

Englannin testaa ja jäljitä -ohjelma koronapandemian lievittämiseksi on laiton, syyttää kansalaisjärjestö Open Rights Group BBC:n mukaan. Perusteena on terveysministeriön tunnustus, jonka mukaan ohjelma lanseerattiin ilman tietosuojavaikutusten arviointia. Järjestön mukaan tämä rikkoo Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta gdpr:ää.

Testaa ja jäljitä -ohjelman tarkoitus on löytää ihmisiä, jotka ovat olleet tekemisissä Covid-19:ää kantavien henkilöiden kanssa. Ohjelma pyytää kansalaisia jakamaan henkilökohtaisia tietojaan, kuten nimen, syntymäajan, asuinkumppanit, vieraillut paikat ja niiden ihmisten nimet ja yhteystiedot, joiden kanssa kansalainen on ollut läheisessä yhteydessä.

Hallituksen mukaan tietojen väärinkäytöstä ei ole todisteita. Kuitenkin maan tietosuojaviranomainen tutkii ohjelmaa jo yksityisten potilastietojen vuotamisesta WhatsAppissa ja Facebookissa. Nyt hallitus tekee töitä viranomaisen kanssa varmistaakseen, että tietoja käsitellään lain vaatimalla tavalla.

Kyse on yksinomaan Englantia koskevasta seurannasta. Britannian muissa osissa on omat järjestelmänsä, joissa ei ole nähty vastaavia ongelmia. Seurannassa on määrä käyttää apuna koko Britannian kattavaa mobiilisovellusta, mutta sen kehitys on ajautunut vaikeuksiin, BBC kertoi toisessa artikkelissaan.

Myös Suomessa kehitetään kiireellä mobiilisovellusta, jonka avulla jäljitettäisiin virukselle mahdollisesti altistuneita ihmisiä. Suomessa on alusta lähtien vannottu sovelluksen kunnioittavan tietosuojaa. Syyskuussa odotettu sovellus on vapaaehtoinen käyttäjilleen. Myös omasta tartunnasta ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Sovelluksessa askarruttaa sen käyttämän bluetooth-teknologian luotettavuus. Vääriä hälytyksiä voidaan tuskin kokonaan estää.