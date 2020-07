WhatsApp testaa uutta pikavalintaa – tärkeällä paikalla puhelimessa

WhatsApp-sovelluksen testiversiolla voi helpottaa esimerkiksi valokuvien ja linkkien jakoa puhelimesta.

WhatsApp on julkistanut uuden sisällön jakamista helpottavan toiminnon sovelluksen iPhone-testiversiossa, kertoo WABetaInfo-verkkosivusto. Uusi toiminto auttaa jakamaan esimerkiksi valokuvia, tiedostoja, verkkolinkkejä ja muita sisältöjä puhelimen kautta WhatsApp-kontakteille avaamatta erikseen ensin sovellusta.

IPhonen iOS-käyttöjärjestelmässä sisältöjä voi jakaa muun muassa näytön alareunan ponnahdusvalikosta, joka esimerkiksi nettiselaimessa aukeaa kuvakkeesta, jossa on neliön sisältä ylöspäin osoittava nuoli. Sama jakovalikko on käytettävissä myös monista muista iPhone-sovelluksista, joten se on keskeinen osa käyttöjärjestelmää.

Pikavalikossa on eri sovellusten logojen lisäksi myös muutamia puhelimeen tallennettuja yhteystietoja. Uudistuksen jälkeen näkyviin tulee myös WhatsApp-ryhmiä sekä henkilöitä, joihin on viimeksi ollut WhatsAppin kautta yhteydessä.

Tällä hetkellä WhatsApp-pikavalintojen käyttö vaatii kuitenkin sovelluksen uusimman 2.20.80.23 -beta-testiversion päivityksen sekä puhelimeen uusimman iOS 13.6 -käyttöjärjestelmäversion.